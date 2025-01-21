росія, санкції, держзрада: що не так із "Клубом білого бізнесу" від Гетманцева.

До "Клубу білого бізнесу", створеного за ініціативи голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, потрапили 24 компанії, що мають російських власників. Окрім того, до переліку обраних увійшли підприємства, повʼязані з підсанкційними особами, зокрема, підозрюваними у держзраді Тарасом Козаком і Віктором Медведчуком, пише УНН.

За даними аналітичної платформи "Опендатабот", 7 997 компаній потрапили до "Клубу білого бізнесу", який, як декларував Гетманцев, створювався для чесного та сумлінного бізнесу і захищав би підприємців від надмірної уваги з боку податкової. Тобто до списку обраних мали увійти бізнеси, що відповідають стандартам прозорого ведення бізнесу в Україні, демонструють відкритість, сумлінно сплачують податки, подають звітність та не мають зв’язків з росією.

"Проте на момент початку повномасштабного вторгнення у 24 компаній з клубу були російські власники. Наразі в жодному з цих бізнесів офіційно немає російського сліду. Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни в України діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з росії, окрім кількох, чітко визначених законом, випадків", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що "Опендатабот" направив звернення до Міністерства юстиції України задля перевірки реєстраційних змін у таких бізнесах.

"Опендатабот проаналізував компанії, що потрапили до довіреного переліку ДПС, та виявив серед них представників, пов’язаних з підсанкційними особами спільним бізнесом. Так, дві компанії належать до групи братів Козак, власники якої мають звʼязок з групою Віктора Медведчука. Також у списку є бізнеси, що мають звʼязок з корпорацією Алеф, якою володіє підсанкційний Вадим Єрмолаєв, та Burisma Group, власник якої знаходиться у Реєстрі корупціонерів тощо", - додали аналітики.

Окрім того зазначається, що вже після того, як було опубліковано перелік, санкції було накладено на Юрія Бойко - два бізнеси з його групи також увійшли до клубу Гетманцева.

Варто зазначити, що Медведчук і Козак підозрюються у низці тяжких злочинів проти держави, зокрема, державній зраді.

Також РНБО у 2023 році ввела санкції проти українського мільйонера, громадянина Кіпру Вадима Єрмолаєва.

За даними ЗМІ, власник компанії Burisma – ексміністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський, якого підозрюють у незаконному збагаченні та розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах.

"Клуб білого бізнесу" Гетманцева: корупція, дискримінація та підконтрольність

Статистика

За даними аналітичної платформи, 42% компаній з Клубу білого бізнесу заробляють від 10 до 100 мільйонів гривень на рік - це 3,3 тисячі бізнесів. Ще 177 компаній можуть похвалитися доходом понад 1 мільярд гривень (2,2%). Ще 208 учасників Клубу не подали звітність до Держстату за 2023 рік, відповідно, оцінити їх фінансові показники наразі неможливо.

Майже чверть представників білого бізнесу зосереджено у столиці - 1 927 компаній. Ще 10% або 794 компанії зареєстровані на Дніпропетровщині. Замикає трійку Київщина - 594 компанії або 7%.

16% або 1 275 компаній з білого списку працюють у сфері оптової торгівлі. На другому місці сільське господарство - 1 120 бізнесів (14%). Нерухомістю займаються 675 компаній (8,4%), а обслуговуванням будинків та територій - 359 компаній (4,5%). Медична галузь замикає п’ятірку - 312 компаній (3,9%).

Нагадаємо

Верховна Рада України ухвалила в цілому скандальний законопроєкт голови податкового комітету парламенту Данила Гетманцева про "клуб білого бізнесу". Документ розкритикували як колеги Гетманцева по парламенту, так і експерти. Навіть у юридичних висновках було вказано, що він не відповідає законодавству України. Окрім того, створення "клубу білого бізнесу" в Україні стало першою за довгий час антиреформою.

У коментарях УНН економічні експерти вказували, що документ порушує Конституцію України та створює дискримінаційні умови у бізнес-середовищі.

Про те, що законопроєкт Гетманцева містить дискримінаційні норми і має корупційні ризики, ідеться й у висновку аналітиків Спілки українських підприємців.

Бізнес-омбудсмен Роман Ващук також заявив про те, що законопроєкт про "клуб білого бізнесу" дискримінаційний.

Експерти "Вокс Україна" вважають закон про "клуб білого бізнесу" антиреформою.