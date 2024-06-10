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Братам Медведчука і Козака повідомлено про підозру - СБУ

Братам Медведчука і Козака повідомлено про підозру - СБУ

Київ • УНН

 • 21669 перегляди

Про підозру повідомлено братам колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються у держзраді, повідомили у СБУ.

Про підозру повідомлено братам колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються у держзраді, повідомили у СБУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Служба безпеки та Державне бюро розслідувань зібрали докази злочинної діяльності Сергія Медведчука та Богдана Козака – братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються у держзраді", - повідомили у СБУ у соцмережах.

Наразі всі четверо, як вказано, переховуються за межами України і здійснюють підривну діяльність на користь рф.

"Слідством встановлено, що Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років. Мова йде про умисно виведені "в тінь" мільйони гривень, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 75 млн грн податків. За оперативними даними, ці кошти були спрямовані для фінансування війни рф проти нашої держави", - зазначили у СБУ.

За даними спецслужби, "для реалізації оборудки фігуранти задіяли львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони управляли як бенефіціарні власники".

"За їхньою вказівкою топменеджмент підприємства не обліковував частину продукції і нелегально продавав третім особам. У такий спосіб учасники "схеми" ухилялися від сплати податків за реалізовану продукцію. Для цього директор і бухгалтер компанії вносили недостовірні відомості до фінансово-звітної документації", - вказали у СБУ.

Ініційована Службою безпеки судово-економічна експертиза, як повідомляється, підтвердила факти завдання державі збитків на мільйони гривень та привласнення цих грошей на користь фігурантів.

Зазначається, що "на підставі зібраних доказів Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)".

Дії директора і бухгалтера підконтрольної компанії, які перебувають в Україні, як вказано, додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

Зловмисникам загрожує тюремне ув’язнення.

Запроваджує "рубльову зону" в окупації: СБУ повідомила про підозру голові російського банку28.05.24, 13:21 • 17545 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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