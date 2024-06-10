Братьям Медведчука и Козака сообщено о подозрении - СБУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  34074 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
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Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
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Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  172905 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  174115 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  151956 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  107387 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  90203 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  86170 просмотра

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Братьям Медведчука и Козака сообщено о подозрении - СБУ

О подозрении сообщено братьям бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые подозреваются в госизмене, сообщили в СБУ.

политика •   •  7942 просмотра
Братьям Медведчука и Козака сообщено о подозрении - СБУ

Продолжительность отключений электричества должна выровняться: советник премьера рассказал, каким образом

Правительство утвердило постановление, призванное обеспечить справедливое распределение лимитов потребления электроэнергии между регионами, вычитая из имеющегося объема электроэнергии объем, необходимый для критически важной инфраструктуры, и установив новые лимиты для каждого региона, чтобы уравнять продолжительность отключений электроэнергии.

Экономика •   •  7314 просмотра
Продолжительность отключений электричества должна выровняться: советник премьера рассказал, каким образом

В рф снова неспокойно: аэропорт казани закрыт из-за дроновой угрозы, крупный пожар в самаре

В россии аэропорт казани был временно закрыт из-за угрозы атаки беспилотника, в то время как в двухэтажном ангаре в самаре вспыхнул крупный пожар.

Новости Мира •   •  7990 просмотра
В рф снова неспокойно: аэропорт казани закрыт из-за дроновой угрозы, крупный пожар в самаре

Оппозиция Армении объявила 4 четыри дня протестов, с требованием отставки премьера Пашиняна

Лидер армянской оппозиции архиепископ Баграт Галстанян призвал к четырехдневным массовым протестам с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за демаркации границы с Азербайджаном.

Новости Мира •   •  7654 просмотра
Оппозиция Армении объявила 4 четыри дня протестов, с требованием отставки премьера Пашиняна

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ, считает эксперт.

Экономика •   •  27220 просмотра
Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

На Сумщине загорелся цех предприятия с большим количеством горючих материалов

На предприятии в городе Ромны Сумской области загорелся двухэтажный цех с большим количеством горючих материалов, пожар локализован, но его ликвидация продолжается.

Общество •   •  8291 просмотра
На Сумщине загорелся цех предприятия с большим количеством горючих материалов

За неделю рф обстреляла более 40 раз Черниговщину: прогремело 214 взрывов

На прошлой неделе российские войска 43 раза обстреляли 14 населенных пунктов в Черниговской области, в результате чего произошло 214 взрывов и был нанесен ущерб инфраструктуре.

Война •   •  10886 просмотра
За неделю рф обстреляла более 40 раз Черниговщину: прогремело 214 взрывов

Бросил гранату в многоэтажку и ранил прохожую: задержанному киевлянину грозит до 7 лет тюрьмы

Жителю Киева грозит до 7 лет тюрьмы за то, что он бросил гранату в окно квартиры своего брата из-за имущественного спора, ранив прохожую.

Киев •   •  10234 просмотра
Бросил гранату в многоэтажку и ранил прохожую: задержанному киевлянину грозит до 7 лет тюрьмы

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Как отметил член комитета Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Петр Юрчишин, участники серых схем экспорта зерна должны быть наказаны в соответствии с уголовным законодательством за уклонение от уплаты налогов, подделку документов и отмывание денег.

Экономика •   •  35014 просмотра
Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Курс валют на 10 июня: гривна девальвировала на 9 копеек

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 9 копеек, установив официальный обменный курс на 10 июня на уровне 40,2485 грн/доллар.

Экономика •   •  10440 просмотра
Курс валют на 10 июня: гривна девальвировала на 9 копеек