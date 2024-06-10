Братьям Медведчука и Козака сообщено о подозрении - СБУ

О подозрении сообщено братьям бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые подозреваются в госизмене, сообщили в СБУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности и Государственное бюро расследований собрали доказательства преступной деятельности Сергея Медведчука и Богдана Козака – братьев бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые подозреваются в госизмене", - сообщили в СБУ в соцсетях.

Сейчас все четверо, как указано, скрываются за пределами Украины и осуществляют подрывную деятельность в пользу рф.

"Следствием установлено, что Сергей Медведчук и Богдан Козак причастны к финансовым махинациям в ущерб Украине в течение 2017-2023 годов. Речь идет об умышленно выведенных "в тень" миллионах гривен, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 75 млн грн налогов. По оперативным данным, эти средства были направлены для финансирования войны рф против нашего государства", - отметили в СБУ.

По данным спецслужбы, "для реализации схемы фигуранты задействовали львовскую компанию по производству строительных материалов, которой они управляли как бенефициарные владельцы".

"По их указанию топ-менеджмент предприятия не учитывал часть продукции и нелегально продавал третьим лицам. Таким образом участники "схемы" уклонялись от уплаты налогов за реализованную продукцию. Для этого директор и бухгалтер компании вносили недостоверные сведения в финансово-отчетную документацию", - указали в СБУ.

Инициированная Службой безопасности судебно-экономическая экспертиза, как сообщается, подтвердила факты нанесения государству убытков на миллионы гривен и присвоения этих денег в пользу фигурантов.

Отмечается, что "на основании собранных доказательств Сергею Медведчуку и Богдану Козаку заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)".

Действия директора и бухгалтера подконтрольной компании, которые находятся в Украине, как указано, дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (Служебный подлог).

Злоумышленникам грозит тюремное заключение.

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