Вводит "рублевую зону" в оккупации: СБУ сообщила о подозрении главе российского банка

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе российского банка, который вводит "рублевую зону" во временно захваченных регионах Украины, сообщили в СБУ во вторник, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности собрала доказательную базу на Руслана Арефьева - председателя правления российского ЦМРБанка, который финансирует войну рф против Украины. По указанию кремля и центробанка рф, фигурант вводит так называемую "рублевую зону" во временно захваченных регионах нашего государства", - сообщили в СБУ.

Для этого, по данным СБУ, "Арефьев при поддержке местных гауляйтеров открыл более 200 отделений российского банка в Крыму, Донецке и Луганске". "После захвата левобережной Херсонщины и части Запорожской области фигурант организовал там создание еще 27 "филиалов" оккупационного финучреждения", - отметили в спецслужбе.

В основном открытие банков происходило на базе захваченных отделений местных украинских финучреждений.

Таким образом агрессор пытается сделать все наличные и электронные расчеты на временно неподконтрольных Украине территориях в российских рублях, указали в СБУ.

«Кроме того, оккупационные структуры ЦМРБанка участвуют в финансировании подразделений российских войск, воюющих против Сил обороны. Больше всего это касается выплаты «зарплат» оккупантам и покрытия затрат на их «расквартирование», - отметили в СБУ.

Также сообщается, что «на отделение кремлевского финучреждения максимально заведены все банковские расчеты местных оккупационных администраций рф».

Арефьеву заочно сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям).

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