Вводит "рублевую зону" в оккупации: СБУ сообщила о подозрении главе российского банка

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Премьер-министр Денис Шмыгаль встретится с лидерами Европейского Союза в Праге, чтобы обсудить военную помощь Украине.
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Польский солдат ранен при попытке остановить мигранта, который нелегально пересекал границу из Беларуси.