Запроваджує "рубльову зону" в окупації: СБУ повідомила про підозру голові російського банку
Київ • УНН
Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику російського банку, який впроваджує російський рубль на тимчасово окупованих територіях України та фінансує російські війська, що воюють проти Збройних сил України.
Служба безпеки України повідомила про підозру голові російського банку, який запроваджує "рубльову зону" в тимчасово захоплених регіонах України, повідомили у СБУ у вівторок, пише УНН.
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"Служба безпеки зібрала доказову базу на Руслана Ареф’єва – голову правління російського ЦМРБанку, який фінансує війну рф проти України. За вказівкою кремля та центробанку рф, фігурант запроваджує так звану "рубльову зону" в тимчасово захоплених регіонах нашої держави", - повідомили у СБУ.
Для цього, за даними СБУ, "Ареф’єв за підтримки місцевих гауляйтерів відкрив більше 200 відділень російського банку в Криму, Донецьку та Луганську". "Після захоплення лівобережної Херсонщини та частини Запорізької області фігурант організував там створення ще 27 "філій" окупаційної фінустанови", - зазначили у спецслужбі.
Здебільшого відкриття банків відбувалося на базі захоплених відділень місцевих українських фінустанов.
У такий спосіб агресор намагається зробити всі готівкові та електронні розрахунки на тимчасово непідконтрольних Україні територіях в російських рублях, вказали у СБУ.
"Крім того, окупаційні структури ЦМРБанку беруть участь у фінансуванні підрозділів російських військ, які воюють проти Сил оборони. Найбільше це стосується виплати "зарплат" окупантам та покриття затрат на їхнє "розквартирування", - зазначили у СБУ.
Також повідомляється, що "на відділення кремлівської фінустанови максимально заведені всі банківські розрахунки місцевих окупаційних адміністрацій рф".
Ареф’єву заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків).
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