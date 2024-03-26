СБУ обыграла спецслужбы рф по всем ключевым направлениям - Малыш

Хоть у россиян и сильные спецслужбы, но СБУ обыграла их по всем ключевым направлениям.

Об этом заявил председатель СБУ Василий Малюк в интервью в телемарафоне, передает корреспондент УНН.

Я бы не недооценивал врага, однако мы их обыграли по всем ключевым направлениям... Соответствующим маркером нашей результативности является результат даже за прошлый год - это выявленных 47 агентурных сетей. Это 47 соответствующих организованных форм совершения преступлений против национальной безопасности на территории Украины - рассказал Малыш.

По его словам, в состав сетей, которые работали против национальной безопасности, входили разнокалиберные предатели - от действующих нардепов до представителей Сил обороны.

Я называю это настоящими "гадюшниками" и каждую такую гадюку мы должны задокументировать - выявить всех, а не единоличного госизменника - сказал Малыш.

Как один из примеров он привел ликвидацию сети, участники которой, по заданию фсб, прошли курсы операторов боевых дронов и планировали уничтожить систему Patriot.

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