День СБУ: ключевые достижения, планы, боевая работа

Служба безопасности Украины отмечает сегодня свой профессиональный праздник, отмечая свое основание в 1992 году и решающую роль в противодействии российской агрессии.

Источники УНН и пресс-служба СБУ рассказали о ключевых достижениях, планах на будущее в противодействии российской агрессии и боевой работе.

Детали

25 марта отмечают 32-ю годовщину создания СБУ. В этот день в 1992 году Верховная Рада приняла решение о создании Службы безопасности Украины. На сегодняшний день СБУ - это одна из ключевых составляющих Сил безопасности и обороны. С первых дней войны сотрудники Службы воюют во всех горячих точках и делают важный вклад в Победу. Благодаря своей эффективной работе сегодня СБУ имеет наибольший рейтинг доверия среди правоохранительных органов - говорится в сообщении.

Спецоперации СБУ СБУ проводит специальные операции на линии фронта, на море, в воздухе и в тылу врага. Ее целями являются: живая сила противника и военные объекты на поле боя, а также военные преступники и предатели Украины во временно оккупированном Крыму и в глубине рф; логистические пути, которые россияне используют для снабжения армии; предприятия, которые обеспечивают ВПК агрессора.

Все ключевые спецоперации СБУ лично координирует и принимает непосредственное участие в их планировании глава СБУ Василий Малюк - отмечают в СБУ.

Морские дроны СБУ Морские надводные дроны - уникальная разработка СБУ. Абсолютно новое оружие, способное поражать корабли и военные цели врага в акватории Черного моря. Впервые его использовали в 2022 году для атаки на корабли Черноморского флота рф в Севастопольской бухте. С тех пор морские дроны СБУ постоянно эволюционируют и совершенствуются.

Современные дроны СБУ - это "Sea Baby" и "Мамай". Они используются уже не как дроны-камикадзе, а как многоцелевые платформы. На них можно ставить разное вооружение и достигать более сложных целей: они способны выполнить задачу и вернуться обратно - сообщают в СБУ.

С помощью морских дронов СБУ уничтожила 11 военных кораблей Черноморского флота рф, что по мнению специалистов, изменило расположение сил в Черном море в пользу Украины и разблокировала зерновой коридор. А российские корабли вынуждены прятаться в других портах, в частности Новороссийска. Под впечатлением от спецопераций СБУ, в феврале 2024 года за два дня украинцы собрали почти 300 млн гривен на создание 35 новых "Sea Baby".

Василий Малюк пообещал "горячий" морской сезон оккупантам. Боевая работа Сотрудники СБУ воюют в самых горячих точках войны (от Змеиного до Авдеевки): уничтожают врага и его технику, поддерживают ВСУ снайперским огнем, корректируют артиллерию. На передовой работают преимущественно спецназовцы ЦСО "А" и военная контрразведка СБУ. С начала полномасштабного вторжения воины СБУ уничтожили российской техники на миллиарды долларов, работая, в том числе, беспилотниками. В частности, уничтожили: более 800 танков и почти 1300 БМП, более 600 артиллерийских систем. более 400 систем РЭР/РЭБ и ПВО.

Сотрудники СБУ за время полномасштабного вторжения получили более 1200 государственных наград, из них 13 Героев Украины (9 из них - посмертно). Задержание предателей и коллаборационистов Спецслужба комплексно противодействует российскому влиянию внутри страны, разоблачая вражеских агентов, предателей и коллаборационистов. В частности, СБУ с начала вторжения рф: разоблачила более 2,5 тыс. предателей, более 6,5 тыс. коллаборационистов и пособников рф, а также более 470 наводчиков и корректировщиков; разоблачила 47 российских агентурных сетей.

Открыла 83 уголовных дела в отношении 82 священнослужителей УПЦ (МП), которые занимаются разжиганием межнациональной розни, сотрудничают с врагом и оправдывают агрессию РФ. Более 200 клирикам РПЦ запрещен въезд в Украину - сообщили в СБУ.

Расследование военных преступлений рф10:41ПашаСБУ осуществляет расследование военных преступлений, совершенных военнослужащими рф в Украине. На сегодняшний следствие продолжается в более 61 тыс. уголовных производств по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

СБУ собирает аргументированную доказательную базу, чтобы привлечь к ответственности не только исполнителей этих преступлений, но и военно-политическое руководство рф. "И собственно, ордера Международного уголовного суда на аресты Путина, львовской-беловой и двух командующих рф (Черноморского флота и дальней авиации) свидетельствуют о том, что работа СБУ по этому направлению приносит свои плоды. Сейчас СБУ уже сообщила о подозрении более 1.1 тыс граждан рф, среди которых военное командование, депутаты, судьи, руководство РПЦ и т.д.", - отмечают в службе.

Противодействие киберугрозам СБУ активно противодействует угрозам в информационном и киберпространстве. Всего с февраля 2022 года СБУ нейтрализовала почти 10 тыс. кибератак и обезвредила 80 ботоферм.

В частности, киберспециалисты Службы предотвратили хакерские атаки на объекты инфраструктуры, помогли восстановить "Киевстар" после масштабной кибератаки. Также киберспециалисты Службы безопасности заблокировали попытки российской военной разведки получить доступ к военным системам обмена данных ВСУ: локаций и перемещения Сил обороны, их технического обеспечения и т.д - добавили в службе.

Подрыв Крымского моста Источники УНН рассказывают, что с начала широкомасштабной войны СБУ разрушила большинство мифов о России, в том числе и о Крымском мосте. В частности, СБУ реализовала 2 абсолютно уникальные и разные по замыслу спецоперации, чтобы взорвать Крымский мост с суши и с моря. Обе операции СБУ были успешными: первая состоялась в октябре 2022 года. Мост взорвали с помощью фуры со взрывчаткой (21 тонна в тротиловом эквиваленте), спрятанной в рулоны с целлофановой пленкой.

Подготовка к операции длилась более полугода. второй раз мост атаковали морские дроны СБУ в июле 2023 года. С тех пор он полноценно не пригоден для перевозки вооружения.

Крымский мост - обречен, это незаконное построение на территории Украины. Поэтому ему здесь не место - заявлял Малыш.

Также источники отмечают, что к "морскому бою" на море готовятся 35 дронов "Sea Baby", на которые донатили все украинцы. СБУ уже показала первый дрон из этой партии, который получил название "Авдеевка".

Также СБУ готовится к новым, сверхсекретным операциям. Напомним Служба безопасности Украины отмечает сегодня свой профессиональный праздник, отмечая свое основание в 1992 году и решающую роль в противодействии российской агрессии, включая Крымский кризис 1994 года, российскую оккупацию Крыма 2014 года, борьбу с пророссийскими сепаратистами на Востоке Украины и продолжающееся полномасштабное российское вторжение.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился фотографиями работы Службы безопасности Украины и поблагодарил воинов СБУ в их профессиональный день.