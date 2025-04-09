Остров Змеиный (Украина)

Наши действия в Черном море - это подготовка к серьезной операции в Крыму - Буданов

О значении осуществленных подразделениями военной разведки боевых миссий, в частности в Черном море и на территории временно оккупированного Крыма, объяснил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в документальном фильме "Война за море: от Днепра до Крыма".