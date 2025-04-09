Остров Змеиный (Украина)

"Спецподразделение Тимура" ГУР МО Украины эвакуировало 15 котов с острова Змеиный на материк. Животных передали в приют «Сириус», где после адаптации их смогут забрать новые владельцы.
Российские военные пытаются атаковать газодобывающие башни вблизи острова Змеиный. Украинским защитникам удается удерживать контроль над башнями и островом, нанося удары по врагу.
Госпогранслужба показала эксклюзивные кадры боев за газодобывающие платформы вблизи острова Змеиный.
В Черном море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, который не является носителем "Калибров". В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном - один носитель крылатых ракет "Калибр".
В Черном море на боевом дежурстве находится один российский корабль, который не является носителем "Калибров". В Средиземном море - один корабль с 16 крылатыми ракетами "Калибр".
Спецназовцы ГПСУ и ГУР защищают гражданское судоходство в Черном море. Они не допускают приближения вражеской авиации и кораблей к украинскому побережью, в частности острова Змеиный.
В ГПСУ отметили, среди освобожденных сегодня пограничников есть те, кто проходил в Донецком и Измаильском пограничных отрядах.
Украина будет продолжать развивать силы украинской морской пехоты - особого рода войск, которые своей храбростью, преданностью и стратегическими битвами на юге и востоке существенно повлияли на войну против российской агрессии.
В Украине создают третью боевую бригаду «Гарт» Государственной пограничной службы для усиления сил обороны на восточных границах, в дополнение к существующим бригадам «Стальной кордон» и «Месть».
россия пытается терроризировать остров Змеиный в Черном море, чтобы нарушить функционирование навигационного коридора, поскольку рекомендованные морские пути проходят вдоль острова.
Операции украинской разведки на море, включая освобождение острова Змеиный и уничтожение российских кораблей, значительно уменьшили количество российских атак с моря и оттеснили вражеский флот, обеспечив безопасность не только для Украины, но и для соседних стран, таких как Молдова.
Служба безопасности Украины (СБУ) отмечает свою 32-ю годовщину, подчеркивая свою ключевую роль в противодействии российской агрессии с помощью спецопераций, морских беспилотников, боевой работы, разоблачения предателей и коллаборационистов, расследования военных преступлений, противодействия киберугрозам и разрушения Крымского моста.
О значении осуществленных подразделениями военной разведки боевых миссий, в частности в Черном море и на территории временно оккупированного Крыма, объяснил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в документальном фильме "Война за море: от Днепра до Крыма".
В ГУР сообщили подробности уничтожения российского корабля "Сергей Котов".
Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский поблагодарил украинских защитников, которые отражают российские атаки, и подчеркнул необходимость дальнейшего единства для достижения победы.
Среди освобожденных из плена много защитников Мариуполя, находившихся на «Азовстале», острове Змеиный, Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях.