Украина будет продолжать развивать силы украинской морской пехоты - Зеленский

Украина в дальнейшем будет развивать силу украинской морской пехоты и это всегда будет особый род войск. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в День морской пехоты, передает корреспондент УНН.

Подразделения нашей морской пехоты уже ощутимо повлияли на ход этой войны и влияние ваше именно такое, которое нужно нашему государству, нашему народу, нашей независимости. Морская пехота Украины всегда храбрая, всегда сильнее, чем враг, и всегда верна Украине. Спасибо каждому матросу, каждому сержанту, каждому офицеру наших подразделений морской пехоты! - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что подразделения морской пехоты отличились в боях с первых дней войны и участвовали в каждой из действительно стратегических битв на наших южных и восточных рубежах.

Это защита острова Змеиный, Одесского и Николаевского регионов, тяжелая боевая работа на Херсонщине, которая во многом определяет судьбу этой войны, оборонительные операции в Донецкой и Луганской областях - рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что силу Украины невозможно представить без силы украинских морских пехотинцев.

Украина гордится вами. Украина в дальнейшем будет развивать силу нашей морской пехоты и это всегда будет особый род войск и по значимости, и по оснащению, и по уважению к морской пехоте Украины - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравили морских пехотинцев с праздником и поблагодарили за их работу.

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