Сегодня День морской пехоты Украины: роль морпехов в отражении российской агрессии

Сегодня, 23 мая в Украине отмечают День морской пехоты Военно-морских сил ВСУ, пишет УНН.

Профессиональный праздник морских пехотинцев в Украине был установлен в 2014 году и сначала отмечался 16 ноября. Фактически был приурочен к утверждению первого принятия присяги морского пехотинца Украины в 1992 году.

В рамках празднования 100-летия Украинской революции 2018 года праздник перенесли на 23 мая. Именно в этот день 1918 года тогдашний гетман Павел Скоропадский издал указ о начале формирования бригады морской пехоты.

Бригада состояла из трех полков, которые размещались в Одессе, Николаеве, Херсоне, Очакове, Перекопе. Текст присяги морского пехотинца был утвержден 30 мая 1918 года.

23 мая 2018 во время торжественных мероприятий морским пехотинцам начали вручать береты нового образца - цвета морской волны.

После оккупации Крыма Россией в морской пехоте Украины осталось 200 человек. По состоянию на 2021 год количество морских пехотинцев выросло до 7 тысяч.

На момент полномасштабного российского вторжения в состав морской пехоты Украины входили две отдельные бригады, 6 отдельных батальонов, отдельный разведывательный батальон.

Командующим корпуса морской пехоты ВМС ВСУ является генерал-майор Дмитрий Делятицкий.

Морские пехотинцы участвуют в боях на всех важных участках фронта. Подразделения 36-й отдельной бригады и 503-го отдельного батальона морской пехоты участвовали в обороне Мариуполя.