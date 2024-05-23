Сьогодні День морської піхоти України: роль морпіхів у відбитті російської агресії
Київ • УНН
Україна відзначає День морської піхоти Військово-морських сил 23 травня, на честь створення саме цього дня бригади морської піхоти у 1918 році гетьманом Павлом Скоропадським.
Сьогодні, 23 травня в Україні відзначають День морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ, пише УНН.
Професійне свято морських піхотинців в Україні було встановлено у 2014 році та спершу відзначалося 16 листопада. Фактично було приурочено до затвердження першого складання присяги морського піхотинця України у 1992 році.
У рамках відзначення 100-річчя Української революції 2018 року свято перенесли на 23 травня. Саме в цей день 1918 року тодішній гетьман Павло Скоропадський видав указ про початок формування бригади морської піхоти.
Бригада складалася з трьох полків, які розміщувалися в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Очакові, Перекопі. Текст присяги морського піхотинця був затверджений 30 травня 1918 року.
23 травня 2018 під урочистих заходів морським піхотинцям почали вручати берети нового зразка – кольору морської хвилі.
Після окупації Крима росією у морській піхоті України залишилося 200 чоловік. Станом на 2021 рік кількість морських піхотинців зросла до 7 тисяч.
На момент повномасштабного російського вторгнення до складу морської піхоти України входили дві окремі бригади, 6 окремих батальйонів, окремий розвідувальний батальйон.
Командувачем корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ є генерал-майор Дмитро Делятицький.
Морські піхотинці беруть участь у боях на всіх важливих ділянках фронту. Підрозділи 36-ї окремої бригади та 503-го окремого батальйону морської піхоти брали участь в обороні Маріуполя.