Очаківський район

Ворожі сили атакували Миколаївську область дронами та артилерією. Зафіксовано 4 атаки на Куцурубську громаду, удар по Очакову та обстріл акваторії Очаківської громади.
Окупанти атакували Миколаївську область дронами та артилерією. Завдяки оперативним діям місцевих служб та ППО, жертв і постраждалих немає, знищено 3 ворожі БпЛА.
Російські загарбники обстріляли Миколаївську область. ППО знищила безпілотник "Shahed", а ворожі міномети атакували Очаківську громаду. На щастя, обійшлося без постраждалих.
На Миколаївщині відбулися кілька ворожих атак, включаючи удари дронів та ракет. Пошкоджено приватні будинки та лінію електропередач, але обійшлося без жертв.
Сили ППО Миколаївщини збили 4 дрони "Shahed". Ворог атакував інфраструктуру Миколаєва ракетами та обстріляв Куцурубську громаду, пошкодивши будинки та об'єкти. Постраждалих немає.
Ворожі війська завдали ударів по Миколаївській області. FPV-дрон атакував Куцурубську громаду, а Очаків зазнав артилерійських обстрілів. На щастя, постраждалих немає.
Окупаційні війська здійснили кілька артилерійських обстрілів та дронових атак на Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини. Обстріли не призвели до постраждалих, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Протиповітряна оборона знищила три БпЛА "Shahed" на Миколаївщині. Ворог обстріляв Куцурубську та Очаківську громади, пошкоджено житловий будинок, виникли пожежі. Постраждалих немає.
Внаслідок російських атак на Очаків та село Дніпровське постраждало 6 людей. Пошкоджено приватні будинки, автомобіль та сільгосптехніку, виникли пожежі. Одна жінка у важкому стані.
У Миколаївській області зафіксовано артилерійські обстріли та атаки FPV-дронами по кількох громадах. Пошкоджено сільський клуб, дитсадок, виникли пожежі в господарчій споруді та житловому будинку.
Сили ППО у Миколаївській області збили 7 БПЛА типу "Shahed 131/136" вночі 8 серпня. Російські війська обстріляли з артилерії Куцурубську та Очаківську громади, постраждалих немає.
Вночі на Миколаївщині сили ППО знищили 14 ворожих дронів типу 'Shahed'. Внаслідок падіння уламків виникли дві пожежі сухої трави, які були оперативно ліквідовані. Постраждалих немає.
Терористи завдали мінометного удару по акваторії Очаківської громади Миколаївської області. За повідомленням голови ОВА Віталія Кіма, внаслідок обстрілу 4 серпня постраждалих немає.
Окупанти обстріляли Очаків на Миколаївщині. Внаслідок атаки поранено 61-річну жінку та пошкоджено 4 приватні будинки. Обстріл стався 4 серпня о 05:12.
Миколаївська область пережила серію ворожих атак 1 серпня. Обстріли включали мінометні удари, атаки дронами та ракетний удар, пошкодивши інфраструктуру, але без людських жертв.
Російські війська завдали ракетних ударів по Баштанському району Миколаївської області, спричинивши пожежі трави. Також обстріляли Куцурубську та Очаківську громади. Постраждалих немає.
Ворог обстріляв Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області. FPV-дрони та міномети були використані для атак, але жертв серед цивільного населення немає.
У місті Очаків Миколаївської області внаслідок атаки дрона-камікадзе пошкоджено приватний будинок та мотоцикл. Жертв серед цивільного населення немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА.
Терористи обстріляли Миколаївську область, пошкодивши приватне домоволодіння та лінію електромережі. Жертв серед цивільного населення немає, але зафіксовано матеріальні збитки.
24 липня о 17:10 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади Миколаївської області. За інформацією голови ОВА Віталія Кіма, постраждалих внаслідок атаки немає.
Окупанти обстріляли Миколаївську область, поранивши 4 людей, включаючи 17-річного хлопця та 15-річну дівчину. Пошкоджено багатоквартирний будинок в Очакові, стан постраждалих - середньої тяжкості.
Внаслідок ракетного удару по Баштанському району Миколаївщини поранено двох людей та пошкоджено будівлі. Також обстріляно Куцурубську та Очаківську громади, знищено безпілотник 'Shahed'.
За минулу добу ворог кілька разів обстріляв Миколаївську область, у результаті чого виникла пожежа на відкритій місцевості, але обійшлося без жертв серед мирного населення.
Ракетний обстріл ворога у Миколаївській області спричинив пожежу сухої трави.
російські війська обстріляли Очаків та Куцурубську громаду в Миколаївській області, пошкодивши житловий будинок, лінію електропередач та інтернет-зв'язок.
Противники неодноразово обстрілювали Миколаївську область, пошкодивши приватний будинок у селі Лимани.
Ворожі сили двічі обстріляли Миколаївську область, але обійшлося без жертв.
російські обстріли в Очакові Миколаївської області спричинили пожежі в житлових будинках, господарських будівлях та рекреаційній зоні, а також пошкодили газопровід та лінію електропередач.
У Миколаївській області внаслідок російських обстрілів постраждав водій вантажівки, двоє людей отримали поранення, а ракетно-артилерійські обстріли в Галицинівській та Очаківській громадах обійшлися без жертв.
Миколаїв піддався ракетному обстрілу, в результаті чого виникла пожежа на відкритій місцевості за межами населених пунктів, який був швидко погашений пожежниками, постраждалих немає.