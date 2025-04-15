Очаківський район

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 1776 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27708 перегляди

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Миколаївщина під обстрілами: атаки дронами та артилерією, жертв немає

Ворожі сили атакували Миколаївську область дронами та артилерією. Зафіксовано 4 атаки на Куцурубську громаду, удар по Очакову та обстріл акваторії Очаківської громади.

Суспільство • 22 жовтня, 04:37 • 92347 перегляди

Миколаївщина зазнала обстрілів: атаки дронів та артилерії відбито

Окупанти атакували Миколаївську область дронами та артилерією. Завдяки оперативним діям місцевих служб та ППО, жертв і постраждалих немає, знищено 3 ворожі БпЛА.

Суспільство • 21 жовтня, 04:41 • 39664 перегляди

Обстріл Миколаївщини: знищено ворожий безпілотник, постраждалих немає

Російські загарбники обстріляли Миколаївську область. ППО знищила безпілотник "Shahed", а ворожі міномети атакували Очаківську громаду. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Суспільство • 20 жовтня, 05:20 • 46197 перегляди

Миколаївщина зазнала ворожих атак: пошкоджено будинки

На Миколаївщині відбулися кілька ворожих атак, включаючи удари дронів та ракет. Пошкоджено приватні будинки та лінію електропередач, але обійшлося без жертв.

Суспільство • 16 жовтня, 04:29 • 17328 перегляди

ППО Миколаївщини знищила 4 дрони, ворог атакував інфраструктуру

Сили ППО Миколаївщини збили 4 дрони "Shahed". Ворог атакував інфраструктуру Миколаєва ракетами та обстріляв Куцурубську громаду, пошкодивши будинки та об'єкти. Постраждалих немає.

Суспільство • 10 жовтня, 05:01 • 27000 перегляди

Ворог атакував Миколаївщину: удари по Куцурубській громаді та Очакову

Ворожі війська завдали ударів по Миколаївській області. FPV-дрон атакував Куцурубську громаду, а Очаків зазнав артилерійських обстрілів. На щастя, постраждалих немає.

Суспільство • 4 жовтня, 04:38 • 42172 перегляди

Миколаївщина зазнала артилерійських та дронових атак окупантів: без жертв

Окупаційні війська здійснили кілька артилерійських обстрілів та дронових атак на Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини. Обстріли не призвели до постраждалих, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Суспільство • 3 жовтня, 04:42 • 24758 перегляди

На Миколаївщині вночі знищено три "шахеди", ворог обстріляв дві громади

Протиповітряна оборона знищила три БпЛА "Shahed" на Миколаївщині. Ворог обстріляв Куцурубську та Очаківську громади, пошкоджено житловий будинок, виникли пожежі. Постраждалих немає.

Війна • 19 серпня, 05:59 • 24367 перегляди

Ворог минулої доби обстріляв Миколаївщину з артилерії: 6 людей травмовані

Внаслідок російських атак на Очаків та село Дніпровське постраждало 6 людей. Пошкоджено приватні будинки, автомобіль та сільгосптехніку, виникли пожежі. Одна жінка у важкому стані.

Війна • 11 серпня, 08:34 • 37925 перегляди

Миколаївщину ворог атакував з артилерії та дронами: були пожежі, пошкоджено дитсадок

У Миколаївській області зафіксовано артилерійські обстріли та атаки FPV-дронами по кількох громадах. Пошкоджено сільський клуб, дитсадок, виникли пожежі в господарчій споруді та житловому будинку.

Війна • 10 серпня, 07:31 • 32557 перегляди

На Миколаївщині знищено 7 "шахедів", ворог обстріляв дві громади

Сили ППО у Миколаївській області збили 7 БПЛА типу "Shahed 131/136" вночі 8 серпня. Російські війська обстріляли з артилерії Куцурубську та Очаківську громади, постраждалих немає.

Війна • 9 серпня, 07:49 • 35841 перегляди

Вночі на Миколаївщині збили 14 "шахедів", через уламки виникли пожежі - ОВА

Вночі на Миколаївщині сили ППО знищили 14 ворожих дронів типу 'Shahed'. Внаслідок падіння уламків виникли дві пожежі сухої трави, які були оперативно ліквідовані. Постраждалих немає.

Війна • 7 серпня, 05:46 • 23132 перегляди

Окупанти обстріляли Миколаївщину: жертв немає

Терористи завдали мінометного удару по акваторії Очаківської громади Миколаївської області. За повідомленням голови ОВА Віталія Кіма, внаслідок обстрілу 4 серпня постраждалих немає.

Суспільство • 5 серпня, 04:25 • 35480 перегляди

Обстріл Миколаївщини: ворожі сили поранили жінку та пошкодили 4 будинки

Окупанти обстріляли Очаків на Миколаївщині. Внаслідок атаки поранено 61-річну жінку та пошкоджено 4 приватні будинки. Обстріл стався 4 серпня о 05:12.

Суспільство • 4 серпня, 04:31 • 33065 перегляди

Миколаївщина зазнала обстрілів: атаки дронами та ракетами

Миколаївська область пережила серію ворожих атак 1 серпня. Обстріли включали мінометні удари, атаки дронами та ракетний удар, пошкодивши інфраструктуру, але без людських жертв.

Суспільство • 2 серпня, 04:32 • 37807 перегляди

Ворог вночі завдав ракетного удару по Миколаївщині: без постраждалих

Російські війська завдали ракетних ударів по Баштанському району Миколаївської області, спричинивши пожежі трави. Також обстріляли Куцурубську та Очаківську громади. Постраждалих немає.

Війна • 1 серпня, 06:22 • 52458 перегляди

Миколаївщина під обстрілами: FPV-дрони та міномети атакували громади

Ворог обстріляв Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області. FPV-дрони та міномети були використані для атак, але жертв серед цивільного населення немає.

Суспільство • 30 липня, 04:28 • 33131 перегляди

На Миколаївщині ворожий дрон пошкодив будинок та мотоцикл

У місті Очаків Миколаївської області внаслідок атаки дрона-камікадзе пошкоджено приватний будинок та мотоцикл. Жертв серед цивільного населення немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА.

Суспільство • 29 липня, 05:00 • 29509 перегляди

Миколаївщина зазнала ворожих обстрілів: пошкоджено будинок та електромережу

Терористи обстріляли Миколаївську область, пошкодивши приватне домоволодіння та лінію електромережі. Жертв серед цивільного населення немає, але зафіксовано матеріальні збитки.

Суспільство • 28 липня, 05:03 • 102625 перегляди

Ворог обстріляв Миколаївщину, завдавши артилерійський удар по Очаківській громаді

24 липня о 17:10 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади Миколаївської області. За інформацією голови ОВА Віталія Кіма, постраждалих внаслідок атаки немає.

Суспільство • 25 липня, 04:26 • 28885 перегляди

Ворог обстріляв Миколаївщину: 4 постраждалих, серед них двоє підлітків

Окупанти обстріляли Миколаївську область, поранивши 4 людей, включаючи 17-річного хлопця та 15-річну дівчину. Пошкоджено багатоквартирний будинок в Очакові, стан постраждалих - середньої тяжкості.

Суспільство • 23 липня, 04:43 • 30515 перегляди

Ракетний удар по Баштанському району на Миколаївщині: двоє поранених, пошкоджені будівлі

Внаслідок ракетного удару по Баштанському району Миколаївщини поранено двох людей та пошкоджено будівлі. Також обстріляно Куцурубську та Очаківську громади, знищено безпілотник 'Shahed'.

Суспільство • 21 липня, 05:57 • 35912 перегляди

Ворог атакував Миколаївську область: жертв серед мирного населення немає

За минулу добу ворог кілька разів обстріляв Миколаївську область, у результаті чого виникла пожежа на відкритій місцевості, але обійшлося без жертв серед мирного населення.

Суспільство • 16 липня, 05:00 • 37218 перегляди

Миколаївщина зазнала ракетної атаки рф, загорілася суха трава - ОВА

Ракетний обстріл ворога у Миколаївській області спричинив пожежу сухої трави.

Війна • 15 липня, 06:42 • 25621 перегляди

Армія рф обстріляла Очаків і Куцурубську громаду на Миколаївщині: пошкоджена ЛЕП

російські війська обстріляли Очаків та Куцурубську громаду в Миколаївській області, пошкодивши житловий будинок, лінію електропередач та інтернет-зв'язок.

Суспільство • 14 липня, 08:13 • 81004 перегляди

Окупанти атакували Миколаївську область, пошкодивши приватний будинок

Противники неодноразово обстрілювали Миколаївську область, пошкодивши приватний будинок у селі Лимани.

Суспільство • 5 липня, 05:00 • 23676 перегляди

На Миколаївщині внаслідок ворожого обстрілу зайнялося поле: жертв і постраждалих немає

Ворожі сили двічі обстріляли Миколаївську область, але обійшлося без жертв.

Війна • 4 липня, 04:36 • 28696 перегляди

Внаслідок обстрілів на Миколаївщині сталися пожежі, був пошкоджений газопровід

російські обстріли в Очакові Миколаївської області спричинили пожежі в житлових будинках, господарських будівлях та рекреаційній зоні, а також пошкодили газопровід та лінію електропередач.

Війна • 2 липня, 06:41 • 20282 перегляди

Ракетні атаки на Миколаївщині: 3 людей отримали поранення

У Миколаївській області внаслідок російських обстрілів постраждав водій вантажівки, двоє людей отримали поранення, а ракетно-артилерійські обстріли в Галицинівській та Очаківській громадах обійшлися без жертв.

Суспільство • 28 червня, 04:59 • 26018 перегляди

Миколаївщина зазнала ракетної атаки, виникла пожежа

Миколаїв піддався ракетному обстрілу, в результаті чого виникла пожежа на відкритій місцевості за межами населених пунктів, який був швидко погашений пожежниками, постраждалих немає.

Суспільство • 26 червня, 05:10 • 24097 перегляди