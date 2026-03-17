Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ворожий дрон влучив у автобус з працівниками підприємства на Миколаївщині, є постраждалі

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Окупанти атакували FPV-дронами Миколаївщину, поціливши у транспорт із людьми. Двоє працівників отримали поранення середньої тяжкості та госпіталізовані.

У Миколаївському районі на Миколаївщині російські війська атакували дроном автобус з працівниками підприємства, відомо про двох постраждалих, повідомив у вівторок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними Кіма, учора ворог тричі атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.

Ввечері, внаслідок одного з ударів FPV-дрон влучив в автобус, який перевозив працівників підприємства у Куцурубській громаді. Постраждали 69-річний чоловік та 49-річна жінка

- написав Кім.

Їх було госпіталізовано. На ранок стан постраждалих стабільний, середньої важкості. Вони продовжують лікування у медичному закладі, додав голова ОВА.

Також, за даними Кіма, учора вдень ворог завдав удару балістикою по відкритій місцевості Вознесенського району, попередньо – ракетою типу "Іскандер-М". Постраждалих немає.

Окрім того, під ранок ворог завдав ударів, попередньо з РСЗВ, по Очаківській громаді. Постраждалих немає, вказав він.

