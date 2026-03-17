Ворожий дрон влучив у автобус з працівниками підприємства на Миколаївщині, є постраждалі
Київ • УНН
Окупанти атакували FPV-дронами Миколаївщину, поціливши у транспорт із людьми. Двоє працівників отримали поранення середньої тяжкості та госпіталізовані.
У Миколаївському районі на Миколаївщині російські війська атакували дроном автобус з працівниками підприємства, відомо про двох постраждалих, повідомив у вівторок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
Деталі
За даними Кіма, учора ворог тричі атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.
Ввечері, внаслідок одного з ударів FPV-дрон влучив в автобус, який перевозив працівників підприємства у Куцурубській громаді. Постраждали 69-річний чоловік та 49-річна жінка
Їх було госпіталізовано. На ранок стан постраждалих стабільний, середньої важкості. Вони продовжують лікування у медичному закладі, додав голова ОВА.
Також, за даними Кіма, учора вдень ворог завдав удару балістикою по відкритій місцевості Вознесенського району, попередньо – ракетою типу "Іскандер-М". Постраждалих немає.
Окрім того, під ранок ворог завдав ударів, попередньо з РСЗВ, по Очаківській громаді. Постраждалих немає, вказав він.
