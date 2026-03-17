$44.080.0650.580.09
ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
1.8м/с
68%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ольга Фреймут
Эмманюэль Макрон
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Белый дом
Реклама
Вражеский дрон попал в автобус с работниками предприятия в Николаевской области, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 1484 просмотра

Оккупанты атаковали FPV-дронами Николаевщину, попав в транспорт с людьми. Двое работников получили ранения средней тяжести и госпитализированы.

В Николаевском районе Николаевской области российские войска атаковали дроном автобус с работниками предприятия, известно о двух пострадавших, сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Кима, вчера враг трижды атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады.

Вечером, в результате одного из ударов FPV-дрон попал в автобус, который перевозил работников предприятия в Куцурубской громаде. Пострадали 69-летний мужчина и 49-летняя женщина

- написал Ким.

Они были госпитализированы. На утро состояние пострадавших стабильное, средней тяжести. Они продолжают лечение в медицинском учреждении, добавил глава ОВА.

Также, по данным Кима, вчера днем враг нанес удар баллистикой по открытой местности Вознесенского района, предварительно – ракетой типа "Искандер-М". Пострадавших нет.

Кроме того, под утро враг нанес удары, предварительно из РСЗО, по Очаковской общине. Пострадавших нет, указал он.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Очаковский район