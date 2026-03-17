Вражеский дрон попал в автобус с работниками предприятия в Николаевской области, есть пострадавшие

В Николаевском районе Николаевской области российские войска атаковали дроном автобус с работниками предприятия, известно о двух пострадавших, сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Кима, вчера враг трижды атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады.

Вечером, в результате одного из ударов FPV-дрон попал в автобус, который перевозил работников предприятия в Куцурубской громаде. Пострадали 69-летний мужчина и 49-летняя женщина - написал Ким.

Они были госпитализированы. На утро состояние пострадавших стабильное, средней тяжести. Они продолжают лечение в медицинском учреждении, добавил глава ОВА.

Также, по данным Кима, вчера днем враг нанес удар баллистикой по открытой местности Вознесенского района, предварительно – ракетой типа "Искандер-М". Пострадавших нет.

Кроме того, под утро враг нанес удары, предварительно из РСЗО, по Очаковской общине. Пострадавших нет, указал он.

