Очаковский район

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28663 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Николаевщина под обстрелами: атаки дронами и артиллерией, жертв нет

Вражеские силы атаковали Николаевскую область дронами и артиллерией. Зафиксировано 4 атаки на Куцурубскую громаду, удар по Очакову и обстрел акватории Очаковской громады.

Общество • 22 октября, 04:37 • 92341 просмотра

Николаевщина подверглась обстрелам: атаки дронов и артиллерии отбиты

Оккупанты атаковали Николаевскую область дронами и артиллерией. Благодаря оперативным действиям местных служб и ПВО, жертв и пострадавших нет, уничтожено 3 вражеских БпЛА.

Общество • 21 октября, 04:41 • 39658 просмотра

Обстрел Николаевщины: уничтожен вражеский беспилотник, пострадавших нет

Российские захватчики обстреляли Николаевскую область. ПВО уничтожила беспилотник "Shahed", а вражеские минометы атаковали Очаковскую громаду. К счастью, обошлось без пострадавших.

Общество • 20 октября, 05:20 • 46191 просмотра

Николаевщина подверглась вражеским атакам: повреждены дома

На Николаевщине произошли несколько вражеских атак, включая удары дронов и ракет. Повреждены частные дома и линия электропередач, но обошлось без жертв.

Общество • 16 октября, 04:29 • 17320 просмотра

ПВО Николаевщины уничтожила 4 дрона, враг атаковал инфраструктуру

Силы ПВО Николаевщины сбили 4 дрона "Shahed". Враг атаковал инфраструктуру Николаева ракетами и обстрелял Куцурубскую общину, повредив дома и объекты. Пострадавших нет.

Общество • 10 октября, 05:01 • 26994 просмотра

Враг атаковал Николаевскую область: удары по Куцурубской громаде и Очакову

Вражеские войска нанесли удары по Николаевской области. FPV-дрон атаковал Куцурубскую громаду, а Очаков подвергся артиллерийским обстрелам. К счастью, пострадавших нет.

Общество • 4 октября, 04:38 • 42167 просмотра

Николаевщина подверглась артиллерийским и дроновым атакам оккупантов: без жертв

Оккупационные войска совершили несколько артиллерийских обстрелов и дроновых атак на Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевщины. Обстрелы не привели к пострадавшим, сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

Общество • 3 октября, 04:42 • 24754 просмотра

В Николаевской области ночью уничтожены три "шахеда", враг обстрелял две громады

Противовоздушная оборона уничтожила три БпЛА «Shahed» на Николаевщине. Враг обстрелял Куцурубскую и Очаковскую громады, поврежден жилой дом, возникли пожары. Пострадавших нет.

Война • 19 августа, 05:59 • 24364 просмотра

Враг за прошедшие сутки обстрелял Николаевскую область из артиллерии: 6 человек травмированы

В результате российских атак на Очаков и село Днепровское пострадали 6 человек. Повреждены частные дома, автомобиль и сельхозтехника, возникли пожары. Одна женщина в тяжелом состоянии.

Война • 11 августа, 08:34 • 37923 просмотра

Николаевскую область враг атаковал из артиллерии и дронами: были пожары, поврежден детсад

В Николаевской области зафиксированы артиллерийские обстрелы и атаки FPV-дронами по нескольким громадам. Повреждены сельский клуб, детсад, возникли пожары в хозяйственной постройке и жилом доме.

Война • 10 августа, 07:31 • 32556 просмотра

На Николаевщине уничтожено 7 "шахедов", враг обстрелял две громады

Силы ПВО в Николаевской области сбили 7 БПЛА типа "Shahed 131/136" ночью 8 августа. Российские войска обстреляли из артиллерии Куцурубскую и Очаковскую общины, пострадавших нет.

Война • 9 августа, 07:49 • 35840 просмотра

Ночью на Николаевщине сбили 14 "шахедов", из-за обломков возникли пожары - ОВА

Ночью на Николаевщине силы ПВО уничтожили 14 вражеских дронов типа 'Shahed'. В результате падения обломков возникли два пожара сухой травы, которые были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет.

Война • 7 августа, 05:46 • 23131 просмотра

Оккупанты обстреляли Николаевскую область: жертв нет

Террористы нанесли минометный удар по акватории Очаковской громады Николаевской области. По сообщению председателя ОВА Виталия Кима, в результате обстрела 4 августа пострадавших нет.

Общество • 5 августа, 04:25 • 35479 просмотра

Обстрел Николаевщины: вражеские силы ранили женщину и повредили 4 дома

Оккупанты обстреляли Очаков в Николаевской области. В результате атаки ранена 61-летняя женщина и повреждены 4 частных дома. Обстрел произошел 4 августа в 05:12.

Общество • 4 августа, 04:31 • 33064 просмотра

Николаевщина подверглась обстрелам: атаки дронами и ракетами

Николаевская область пережила серию вражеских атак 1 августа. Обстрелы включали минометные удары, атаки дронами и ракетный удар, повредив инфраструктуру, но без человеческих жертв.

Общество • 2 августа, 04:32 • 37806 просмотра

Враг ночью нанес ракетный удар по Николаевской области: без пострадавших

Российские войска нанесли ракетные удары по Баштанскому району Николаевской области, вызвав пожары травы. Также обстреляли Куцурубскую и Очаковскую общины. Пострадавших нет.

Война • 1 августа, 06:22 • 52457 просмотра

Николаевщина под обстрелами: FPV-дроны и минометы атаковали общины

Враг обстрелял Куцурубскую и Очаковскую громады Николаевской области. FPV-дроны и минометы были использованы для атак, но жертв среди гражданского населения нет.

Общество • 30 июля, 04:28 • 33130 просмотра

На Николаевщине вражеский дрон повредил дом и мотоцикл на Николаевщине

В городе Очаков Николаевской области в результате атаки дрона-камикадзе повреждены частный дом и мотоцикл. Жертв среди гражданского населения нет, сообщает председатель Николаевской ОГА.

Общество • 29 июля, 05:00 • 29508 просмотра

Николаевщина подверглась вражеским обстрелам: повреждены дом и электросеть

Террористы обстреляли Николаевскую область, повредив частное домовладение и линию электросети. Жертв среди гражданского населения нет, но зафиксирован материальный ущерб.

Общество • 28 июля, 05:03 • 102624 просмотра

Враг обстрелял Николаевскую область, нанес артиллерийский удар по Очаковской громаде

24 июля в 17:10 враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады Николаевской области. По информации председателя ОВА Виталия Кима, пострадавших в результате атаки нет.

Общество • 25 июля, 04:26 • 28883 просмотра

Враг обстрелял Николаевскую область: 4 пострадавших, среди них двое подростков

Оккупанты обстреляли Николаевскую область, ранив 4 человек, включая 17-летнего парня и 15-летнюю девушку. Поврежден многоквартирный дом в Очакове, состояние пострадавших - средней тяжести.

Общество • 23 июля, 04:43 • 30514 просмотра

Ракетный удар по Баштанскому району на Николаевщине: двое раненых, повреждены здания

В результате ракетного удара по Баштанскому району Николаевской области ранены два человека и повреждены здания. Также обстреляны Куцурубская и Очаковская общины, уничтожен беспилотник 'Shahed'.

Общество • 21 июля, 05:57 • 35911 просмотра

Враг атаковал Николаевскую область: жертв среди мирного населения нет

За минувшие сутки враг несколько раз обстрелял Николаевскую область, в результате чего возник пожар на открытой местности, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Общество • 16 июля, 05:00 • 37216 просмотра

Николаевская область подверглась ракетной атаке рф, загорелась сухая трава - ОВА

Ракетный обстрел врага в Николаевской области вызвал пожар сухой травы.

Война • 15 июля, 06:42 • 25620 просмотра

Армия рф обстреляла Очаков и Куцурубскую громаду на Николаевщине: повреждена ЛЭП

российские войска обстреляли Очаков и Куцурубскую громаду в Николаевской области, повредив жилой дом, линию электропередач и интернет-связь.

Общество • 14 июля, 08:13 • 81003 просмотра

Оккупанты атаковали Николаевскую область, повредив частный дом

Противники неоднократно обстреливали Николаевскую область, повредив частный дом в селе Лиманы.

Общество • 5 июля, 05:00 • 23674 просмотра

На Николаевщине в результате вражеского обстрела загорелось поле: жертв и пострадавших нет

Вражеские силы дважды обстреляли Николаевскую область, но обошлось без жертв.

Война • 4 июля, 04:36 • 28694 просмотра

В результате обстрелов на Николаевщине произошли пожары, был поврежден газопровод

российские обстрелы в Очакове Николаевской области вызвали пожары в жилых домах, хозяйственных постройках и рекреационной зоне, а также повредили газопровод и линию электропередач.

Война • 2 июля, 06:41 • 20281 просмотра

Ракетные атаки на Николаевщине: 3 человека получили ранения

В Николаевской области в результате российских обстрелов пострадал водитель грузовика, два человека получили ранения, а ракетно-артиллерийские обстрелы в Галициновской и Очаковской громадах обошлись без жертв.

Общество • 28 июня, 04:59 • 26017 просмотра

Николаевщина подверглась ракетной атаке, возник пожар

Николаев подвергся ракетному обстрелу, в результате чего возник пожар на открытой местности за пределами населенных пунктов, который был быстро погашен пожарными, пострадавших нет.

Общество • 26 июня, 05:10 • 24096 просмотра