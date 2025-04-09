Очаковский район

Вражеские силы атаковали Николаевскую область дронами и артиллерией. Зафиксировано 4 атаки на Куцурубскую громаду, удар по Очакову и обстрел акватории Очаковской громады.
Оккупанты атаковали Николаевскую область дронами и артиллерией. Благодаря оперативным действиям местных служб и ПВО, жертв и пострадавших нет, уничтожено 3 вражеских БпЛА.
Российские захватчики обстреляли Николаевскую область. ПВО уничтожила беспилотник "Shahed", а вражеские минометы атаковали Очаковскую громаду. К счастью, обошлось без пострадавших.
На Николаевщине произошли несколько вражеских атак, включая удары дронов и ракет. Повреждены частные дома и линия электропередач, но обошлось без жертв.
Силы ПВО Николаевщины сбили 4 дрона "Shahed". Враг атаковал инфраструктуру Николаева ракетами и обстрелял Куцурубскую общину, повредив дома и объекты. Пострадавших нет.
Вражеские войска нанесли удары по Николаевской области. FPV-дрон атаковал Куцурубскую громаду, а Очаков подвергся артиллерийским обстрелам. К счастью, пострадавших нет.
Оккупационные войска совершили несколько артиллерийских обстрелов и дроновых атак на Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевщины. Обстрелы не привели к пострадавшим, сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.
Противовоздушная оборона уничтожила три БпЛА «Shahed» на Николаевщине. Враг обстрелял Куцурубскую и Очаковскую громады, поврежден жилой дом, возникли пожары. Пострадавших нет.
В результате российских атак на Очаков и село Днепровское пострадали 6 человек. Повреждены частные дома, автомобиль и сельхозтехника, возникли пожары. Одна женщина в тяжелом состоянии.
В Николаевской области зафиксированы артиллерийские обстрелы и атаки FPV-дронами по нескольким громадам. Повреждены сельский клуб, детсад, возникли пожары в хозяйственной постройке и жилом доме.
Силы ПВО в Николаевской области сбили 7 БПЛА типа "Shahed 131/136" ночью 8 августа. Российские войска обстреляли из артиллерии Куцурубскую и Очаковскую общины, пострадавших нет.
Ночью на Николаевщине силы ПВО уничтожили 14 вражеских дронов типа 'Shahed'. В результате падения обломков возникли два пожара сухой травы, которые были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет.
Террористы нанесли минометный удар по акватории Очаковской громады Николаевской области. По сообщению председателя ОВА Виталия Кима, в результате обстрела 4 августа пострадавших нет.
Оккупанты обстреляли Очаков в Николаевской области. В результате атаки ранена 61-летняя женщина и повреждены 4 частных дома. Обстрел произошел 4 августа в 05:12.
Николаевская область пережила серию вражеских атак 1 августа. Обстрелы включали минометные удары, атаки дронами и ракетный удар, повредив инфраструктуру, но без человеческих жертв.
Российские войска нанесли ракетные удары по Баштанскому району Николаевской области, вызвав пожары травы. Также обстреляли Куцурубскую и Очаковскую общины. Пострадавших нет.
Враг обстрелял Куцурубскую и Очаковскую громады Николаевской области. FPV-дроны и минометы были использованы для атак, но жертв среди гражданского населения нет.
В городе Очаков Николаевской области в результате атаки дрона-камикадзе повреждены частный дом и мотоцикл. Жертв среди гражданского населения нет, сообщает председатель Николаевской ОГА.
Террористы обстреляли Николаевскую область, повредив частное домовладение и линию электросети. Жертв среди гражданского населения нет, но зафиксирован материальный ущерб.
24 июля в 17:10 враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады Николаевской области. По информации председателя ОВА Виталия Кима, пострадавших в результате атаки нет.
Оккупанты обстреляли Николаевскую область, ранив 4 человек, включая 17-летнего парня и 15-летнюю девушку. Поврежден многоквартирный дом в Очакове, состояние пострадавших - средней тяжести.
В результате ракетного удара по Баштанскому району Николаевской области ранены два человека и повреждены здания. Также обстреляны Куцурубская и Очаковская общины, уничтожен беспилотник 'Shahed'.
За минувшие сутки враг несколько раз обстрелял Николаевскую область, в результате чего возник пожар на открытой местности, но обошлось без жертв среди мирного населения.
Ракетный обстрел врага в Николаевской области вызвал пожар сухой травы.
российские войска обстреляли Очаков и Куцурубскую громаду в Николаевской области, повредив жилой дом, линию электропередач и интернет-связь.
Противники неоднократно обстреливали Николаевскую область, повредив частный дом в селе Лиманы.
Вражеские силы дважды обстреляли Николаевскую область, но обошлось без жертв.
российские обстрелы в Очакове Николаевской области вызвали пожары в жилых домах, хозяйственных постройках и рекреационной зоне, а также повредили газопровод и линию электропередач.
В Николаевской области в результате российских обстрелов пострадал водитель грузовика, два человека получили ранения, а ракетно-артиллерийские обстрелы в Галициновской и Очаковской громадах обошлись без жертв.
Николаев подвергся ракетному обстрелу, в результате чего возник пожар на открытой местности за пределами населенных пунктов, который был быстро погашен пожарными, пострадавших нет.