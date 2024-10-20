Обстрел Николаевщины: уничтожен вражеский беспилотник, пострадавших нет

Захватчики обстреляли Николаевскую область. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

В ночь на 20 октября силы противовоздушной обороны Николаевской области уничтожили один беспилотник типа "Shahed 131/136".

По информации районных военных администраций, в то же время в 01:36 акватория Очаковской громады подверглась вражеским минометным обстрелам. К счастью, пострадавших нет.

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