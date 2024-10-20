Обстрел Николаевщины: уничтожен вражеский беспилотник, пострадавших нет
Киев • УНН
Российские захватчики обстреляли Николаевскую область. ПВО уничтожила беспилотник "Shahed", а вражеские минометы атаковали Очаковскую громаду. К счастью, обошлось без пострадавших.
Захватчики обстреляли Николаевскую область. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
В ночь на 20 октября силы противовоздушной обороны Николаевской области уничтожили один беспилотник типа "Shahed 131/136".
По информации районных военных администраций, в то же время в 01:36 акватория Очаковской громады подверглась вражеским минометным обстрелам. К счастью, пострадавших нет.
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