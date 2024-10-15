Ракетная атака врага на Николаев: количество раненых возросло до 23

До 23 возросло количество раненых в результате ракетных ударов российских войск по Николаеву в ночь на 15 октября, сообщил во вторник председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

По состоянию на сейчас количество раненых возросло до 23. Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения