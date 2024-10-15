Ракетная атака врага на Николаев: количество раненых возросло до 23
Киев • УНН
В результате ночной ракетной атаки рф на Николаев количество раненых увеличилось до 23 человек. Российские войска нанесли 7 ракетных ударов по Николаевской области, одна женщина погибла.
До 23 возросло количество раненых в результате ракетных ударов российских войск по Николаеву в ночь на 15 октября, сообщил во вторник председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.
По состоянию на сейчас количество раненых возросло до 23. Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения
Напомним,
Армия рф ударила по Николаевщине 7-ю ракетами С-300/400 .
В результате ударов одна женщина погибла.
Ракетная атака рф на Николаев: показали последствия15 октября 2024, 06:39 • 7546 просмотров