Ракетная атака врага на Николаев: количество раненых возросло до 23

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Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?
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Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

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Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
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Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

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Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
14 октября 2024, 07:21  •  131496 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
14 октября 2024, 00:59  •  136626 просмотра

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  155471 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  176673 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  182761 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  193514 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  176146 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетная атака врага на Николаев: количество раненых возросло до 23

Ракетная атака врага на Николаев: количество раненых возросло до 23

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 07:48  •  1974 просмотра

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В результате ночной ракетной атаки рф на Николаев количество раненых увеличилось до 23 человек. Российские войска нанесли 7 ракетных ударов по Николаевской области, одна женщина погибла.

До 23 возросло количество раненых в результате ракетных ударов российских войск по Николаеву в ночь на 15 октября, сообщил во вторник председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН

По состоянию на сейчас количество раненых возросло до 23. Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения

- написал Ким в Telegram.

Напомним,

Армия рф ударила по Николаевщине 7-ю ракетами С-300/400 . 

В результате ударов одна женщина погибла. 

Ракетная атака рф на Николаев: показали последствия15 октября 2024, 06:39 • 7546 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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