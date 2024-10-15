У небі над Україною збили 12 із 17 дронів. Ворог вдарив 7 ракетами по Миколаївщині

У небі над Україною вночі збито 12 із 17 запущених російськими військами ударних дронів. Чотири безпілотники локаційно втрачено. Також армія рф вдарила по Миколаївщині 7-ма ракетами С-300/400 та двома ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині. Про це у вівторок повідомили в Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.

У ніч на 15 жовтня, як повідомляється, ворог задав удару по Миколаївщині 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із ТОТ Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської обл., а також 17-ма ударними БпЛА (райони пусків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.)

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 12 ворожих БпЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях. Чотири російські безпілотники локаційно втрачено, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Ще один БпЛА – в повітрі. Бойова робота триває!