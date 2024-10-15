В небе над Украиной сбили 12 из 17 дронов. Враг ударил 7 ракетами по Николаевской области

В небе над Украиной ночью сбиты 12 из 17 запущенных российскими войсками ударных дронов. Четыре беспилотника локально потеряны. Также армия рф ударила по Николаевской области 7-ю ракетами С-300/400 и двумя ракетами Х-59 по Черниговской и Сумской области. Об этом во вторник сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

В ночь на 15 октября, как сообщается, враг нанес удар по Николаевщине 7-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/400 с ВОТ Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской обл., а также 17-ю ударными БпЛА (районы пусков: Курск, Приморско-Ахтарск - рф.)

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 12 вражеских БпЛА в Николаевской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях. Четыре российских беспилотника локально потеряны, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Еще один БпЛА - в воздухе. Боевая работа продолжается!