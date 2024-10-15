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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Николаев под обстрелом: в результате ракетной атаки количество пострадавших возросло до 16, одна женщина погибла

Николаев под обстрелом: в результате ракетной атаки количество пострадавших возросло до 16, одна женщина погибла

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 04:29  •  2774 просмотра

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Ночью Николаев подвергся ракетному удару С-300, в результате которого погибла женщина и пострадали 16 человек. Повреждены инфраструктурные объекты, жилые дома и автомобили.

Ночью около 02:30 Николаев подвергся атакам с использованием ракет типа С-300. К сожалению, есть жертвы. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

В результате обстрела пострадали инфраструктурные объекты, в частности ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Пожары, возникшие из-за обстрела, сейчас ликвидируются. К сожалению, одна женщина погибла, а 16 человек получили ранения, из которых трем была оказана амбулаторная помощь.

В то же время, 14 октября враг атаковал Куцурубскую громаду дронами типа FPV, но, к счастью, пострадавших не зафиксировано. Также в 11:30 того же дня состоялся артиллерийский обстрел села Лиманы Галициновской громады, в результате которого были повреждены частный дом, хозяйственная постройка и сельскохозяйственная техника. Пострадавших в результате этого обстрела также не было.

В Николаеве в результате взрывов погиб 1 человек, 11 пострадали15 октября 2024, 01:08 • 10483 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
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vitalii-kimВиталий Ким
raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
nikolaevНиколаев