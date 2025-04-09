Лайман, Украина

Генштаб: на передовой произошло 138 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении

На фронте произошло 138 боестолкновений, из них 50 на Кураховском направлении. Враг атаковал на разных направлениях, в том числе на Харьковском, Купянском, Лиманском и других, но потерпел неудачу во многих попытках.