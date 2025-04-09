Лайман, Украина

С начала суток произошло 135 боевых столкновений. Наиболее горячо на Покровском направлении, где враг 51 раз пытался прорвать оборону ВСУ.
В течение суток зафиксировано 159 боевых столкновений, треть из которых – на Покровском направлении. Силы обороны поразили районы сосредоточения живой силы и техники оккупантов.
Российские войска продвигаются в районе Лимана, особенно на участке Новое-Екатериновка-Невское. Враг имеет преимущество в дронах и возможностях поражения, что ухудшает ситуацию для ВСУ.
российские войска пытаются прорвать оборону в Донецкой области, особенно на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях. Продолжаются ожесточенные бои, украинские военные сдерживают натиск врага.
Оккупанты обстреляли города Донецкой области 12 раз за сутки, зафиксировано более 3680 обстрелов. Повреждены дома в Покровске, Лимане, Дружковке, есть раненый.
ВСУ дают отпор попыткам противника продвинуться. Россияне нанесли 76 авиационных ударов, задействовали 794 дрона-камикадзе и совершили 4749 обстрелов.
В течение суток на фронте произошло 118 боестолкновений, 50 из них на Покровском направлении. россияне нанесли 59 авиаударов и использовали более 1000 дронов-камикадзе.
По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники сдерживают натиск оккупантов. Наиболее активным было Покровское направление, где произошло 53 боя.
В течение суток 20 марта произошло 156 боевых столкновений. Наибольшая активность оккупантов на Покровском направлении, где враг совершил 51 наступательное действие.
Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях, в частности возле Волчанска, Часового Яра и Константинополя. Украинские воины держат оборону.
На Покровском направлении произошло 25 боев, на Лиманском - 17. Больше всего авиаударов враг нанес на Курском направлении, сбросив 25 управляемых бомб.
Силы обороны отбивают многочисленные атаки врага, особенно активные бои продолжаются на Покровском и Торецком направлениях. Российская авиация наносит удары КАБами.
российские военные используют туман для приближения малыми группами к позициям ВСУ в районе Лимана. Противник активизировался возле Тернов, Ямполовки и Дибровы, осуществляя до 30 обстрелов в сутки.
российские войска пытаются усилить наступление в районе Лимана, перебросив дополнительные штурмовые подразделения. Из-за значительных потерь и деморализации, командование принудительно отправляет в бой легкораненых солдат.
За сутки российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены здания учреждений, частные дома и газопровод, ранены по меньшей мере 3 человека.
За сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Противник нанес 89 авиаударов, совершил более 4000 обстрелов и привлек более 1500 дронов-камикадзе. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов.
За сутки произошло 132 боевых столкновения, самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях. Враг нанес 73 авиаудара, совершил более 610 атак дронами и около 3000 обстрелов.
россия нанесла удары по 13 населенным пунктам Донецкой области. Погибло 3 гражданских, ранено 7, повреждено 64 объекта, включая 35 жилых домов. В Лимане повреждения получила пятиэтажка, также есть травмированный.
На фронте состоялось 122 боевых столкновения. Самая напряженная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где враг сосредотачивает основные наступательные усилия.
За начало суток произошло 73 боя, самые активные на Покровском и Кураховском направлениях. Враг атаковал позиции ВСУ, нанес авиаудары, обстрелял приграничные районы Сумщины и Черниговщины.
За минувшие сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения, из них 46 на Покровском направлении. Противник нанес 2 ракетных и 82 авиаудара, совершил более 4000 обстрелов. Операция в Курской области продолжается.
На передовой произошло 107 боестолкновений, больше всего - на Покровском направлении. ВСУ отбили многочисленные атаки врага на разных направлениях, включая Купянский, Лиманский, Краматорский и другие.
Армия рф осуществила 67 атак на разных направлениях фронта. Больше всего боев на Покровском направлении. Противник пытался вклиниться в оборону ВСУ в районе Торецка.
На фронте произошло 197 боевых столкновений, самые интенсивные - на Кураховском направлении. Враг нанес 3 ракетных, 78 авиационных ударов и более 4000 обстрелов, используя РСЗО и дроны-камикадзе.
На фронте произошло 167 боестолкновений, из них 53 на Кураховском направлении. Враг сохраняет высокую активность, пытаясь продвинуться в районах нескольких населенных пунктов.
Враг нанес 7 авиаударов по территории Курской области рф, применив 17 КАБ.
На фронте произошло 138 боестолкновений, из них 50 на Кураховском направлении. Враг атаковал на разных направлениях, в том числе на Харьковском, Купянском, Лиманском и других, но потерпел неудачу во многих попытках.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 202 боевых столкновения. Противник нанес 2 ракетных и 64 авиаудара, совершил более 3500 обстрелов, использовал 1400 дронов-камикадзе.
На фронте произошло 195 боестолкновений. Активнее всего враг атаковал на Кураховском (55 попыток) и Покровском (34 атаки) направлениях, где украинские защитники успешно отражали наступление.
За сутки оккупанты нанесли более 2600 ударов по Донецкой области, повредив 10 гражданских объектов. Атакованы Курахово, Лиман, Северск, Торецк, Часов Яр, Кураховка и Зверево.