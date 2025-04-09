Лайман, Украина

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28518 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб о ситуации на фронте: произошло 135 боевых столкновений, самое горячее на Покровском направлении

С начала суток произошло 135 боевых столкновений. Наиболее горячо на Покровском направлении, где враг 51 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

Война • 8 апреля, 19:48 • 4018 просмотра

Больше всего боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба

В течение суток зафиксировано 159 боевых столкновений, треть из которых – на Покровском направлении. Силы обороны поразили районы сосредоточения живой силы и техники оккупантов.

Война • 8 апреля, 05:59 • 4274 просмотра

"Ситуация ухудшается и ее необходимо спасать": оккупанты продвигаются возле Лимана - Deep State

Российские войска продвигаются в районе Лимана, особенно на участке Новое-Екатериновка-Невское. Враг имеет преимущество в дронах и возможностях поражения, что ухудшает ситуацию для ВСУ.

Война • 6 апреля, 21:19 • 13164 просмотра

На ряде направлений Донетчины враг пытается вытеснить защитников Украины: с начала суток более 70 боевых столкновений - Генштаб

российские войска пытаются прорвать оборону в Донецкой области, особенно на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях. Продолжаются ожесточенные бои, украинские военные сдерживают натиск врага.

Война • 6 апреля, 14:53 • 18353 просмотра

По Донецкой области нанесено более 3680 обстрелов за сутки: разрушение жилых домов и транспорта в городах, ранение человека

Оккупанты обстреляли города Донецкой области 12 раз за сутки, зафиксировано более 3680 обстрелов. Повреждены дома в Покровске, Лимане, Дружковке, есть раненый.

Общество • 30 марта, 08:40 • 200285 просмотра

На фронте 138 боестолкновений: враг нанес 76 авиаударов и задействовал 794 дрона

ВСУ дают отпор попыткам противника продвинуться. Россияне нанесли 76 авиационных ударов, задействовали 794 дрона-камикадзе и совершили 4749 обстрелов.

Война • 24 марта, 20:36 • 11444 просмотра

Бои на фронте: 118 столкновений, Покровское направление – самая горячая точка

В течение суток на фронте произошло 118 боестолкновений, 50 из них на Покровском направлении. россияне нанесли 59 авиаударов и использовали более 1000 дронов-камикадзе.

Война • 23 марта, 21:16 • 37835 просмотра

Почти треть боев - на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники сдерживают натиск оккупантов. Наиболее активным было Покровское направление, где произошло 53 боя.

Война • 21 марта, 06:12 • 11888 просмотра

156 боевых столкновений в сутки: ВСУ сдерживают наступление врага на нескольких направлениях

В течение суток 20 марта произошло 156 боевых столкновений. Наибольшая активность оккупантов на Покровском направлении, где враг совершил 51 наступательное действие.

Война • 20 марта, 21:41 • 14766 просмотра

Войска рф пытались прорвать оборону в районе Константинополя и Привольного - ОСУВ "Хортица"

Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях, в частности возле Волчанска, Часового Яра и Константинополя. Украинские воины держат оборону.

Война • 18 марта, 09:24 • 54403 просмотра

90 боев на фронте: самое горячее на Покровском и Лиманском направлениях

На Покровском направлении произошло 25 боев, на Лиманском - 17. Больше всего авиаударов враг нанес на Курском направлении, сбросив 25 управляемых бомб.

Война • 14 марта, 17:43 • 20413 просмотра

Генштаб: 66 атак врага, самое горячее на Покровском и Торецком направлениях

Силы обороны отбивают многочисленные атаки врага, особенно активные бои продолжаются на Покровском и Торецком направлениях. Российская авиация наносит удары КАБами.

Война • 12 марта, 14:22 • 14825 просмотра

Оккупанты активизировались на Лиманском направлении: приближаются малыми группами

российские военные используют туман для приближения малыми группами к позициям ВСУ в районе Лимана. Противник активизировался возле Тернов, Ямполовки и Дибровы, осуществляя до 30 обстрелов в сутки.

Война • 27 декабря, 10:10 • 16341 просмотра

россия отправляет раненых солдат на штурм Лимана из-за значительных потерь

российские войска пытаются усилить наступление в районе Лимана, перебросив дополнительные штурмовые подразделения. Из-за значительных потерь и деморализации, командование принудительно отправляет в бой легкораненых солдат.

Война • 28 октября, 08:24 • 15072 просмотра

Более 10 обстрелов Донетчины за сутки, по меньшей мере 3 человека ранены, повреждены объекты инфраструктуры - ОВА

За сутки российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены здания учреждений, частные дома и газопровод, ранены по меньшей мере 3 человека.

Общество • 24 октября, 07:29 • 24258 просмотра

Генштаб: за сутки 148 боев, почти половина - на Покровском и Кураховском направлениях

За сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Противник нанес 89 авиаударов, совершил более 4000 обстрелов и привлек более 1500 дронов-камикадзе. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов.

Война • 24 октября, 05:43 • 27924 просмотра

На фронте произошло 132 боестолкновения: горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

За сутки произошло 132 боевых столкновения, самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях. Враг нанес 73 авиаудара, совершил более 610 атак дронами и около 3000 обстрелов.

Война • 23 октября, 19:37 • 39517 просмотра

Враг попал в пятиэтажку в Лимане Донецкой области, за сутки из-за ударов рф в области трое погибших

россия нанесла удары по 13 населенным пунктам Донецкой области. Погибло 3 гражданских, ранено 7, повреждено 64 объекта, включая 35 жилых домов. В Лимане повреждения получила пятиэтажка, также есть травмированный.

Война • 23 октября, 09:22 • 39081 просмотра

На фронте состоялось 122 боевых столкновения, самое горячее на Покровском направлении

На фронте состоялось 122 боевых столкновения. Самая напряженная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где враг сосредотачивает основные наступательные усилия.

Война • 22 октября, 19:53 • 47077 просмотра

Генштаб: более половины боев - на Покровском и Кураховском направлениях, враг бьет авиаракетами по Часовому Яру

За начало суток произошло 73 боя, самые активные на Покровском и Кураховском направлениях. Враг атаковал позиции ВСУ, нанес авиаудары, обстрелял приграничные районы Сумщины и Черниговщины.

Война • 22 октября, 13:28 • 25062 просмотра

Генштаб: на фронте за сутки 134 боя, более трети - на Покровском направлении

За минувшие сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения, из них 46 на Покровском направлении. Противник нанес 2 ракетных и 82 авиаудара, совершил более 4000 обстрелов. Операция в Курской области продолжается.

Война • 22 октября, 05:19 • 27313 просмотра

107 боестолкновений на фронте: больше всего атак произошло на Покровском направлении - Генштаб

На передовой произошло 107 боестолкновений, больше всего - на Покровском направлении. ВСУ отбили многочисленные атаки врага на разных направлениях, включая Купянский, Лиманский, Краматорский и другие.

Война • 21 октября, 20:00 • 42163 просмотра

Генштаб: армия рф пыталась вклиниться в нашу оборону в районе Торецка

Армия рф осуществила 67 атак на разных направлениях фронта. Больше всего боев на Покровском направлении. Противник пытался вклиниться в оборону ВСУ в районе Торецка.

Война • 21 октября, 13:29 • 20808 просмотра

Генштаб: почти треть боев - на Кураховском направлении, враг сосредотачивался в районе Селидово

На фронте произошло 197 боевых столкновений, самые интенсивные - на Кураховском направлении. Враг нанес 3 ракетных, 78 авиационных ударов и более 4000 обстрелов, используя РСЗО и дроны-камикадзе.

Война • 21 октября, 05:26 • 21666 просмотра

Генштаб: на передовой происходило 167 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении

На фронте произошло 167 боестолкновений, из них 53 на Кураховском направлении. Враг сохраняет высокую активность, пытаясь продвинуться в районах нескольких населенных пунктов.

Война • 21 октября, 02:05 • 50662 просмотра

Генштаб: количество боевых столкновений с начала суток возросло до 95, самая напряженная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях

Враг нанес 7 авиаударов по территории Курской области рф, применив 17 КАБ.

Война • 20 октября, 14:17 • 37759 просмотра

Генштаб: на передовой произошло 138 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении

На фронте произошло 138 боестолкновений, из них 50 на Кураховском направлении. Враг атаковал на разных направлениях, в том числе на Харьковском, Купянском, Лиманском и других, но потерпел неудачу во многих попытках.

Война • 19 октября, 21:05 • 31317 просмотра

На фронте за минувшие сутки зафиксировали 202 боестолкновения - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 202 боевых столкновения. Противник нанес 2 ракетных и 64 авиаудара, совершил более 3500 обстрелов, использовал 1400 дронов-камикадзе.

Война • 19 октября, 05:42 • 31819 просмотра

На фронте произошло 195 столкновений: горячее всего на Кураховском и Покровском направлениях - Генштаб

На фронте произошло 195 боестолкновений. Активнее всего враг атаковал на Кураховском (55 попыток) и Покровском (34 атаки) направлениях, где украинские защитники успешно отражали наступление.

Война • 18 октября, 20:45 • 32915 просмотра

Враг атаковал 7 населенных пунктов Донетчины за сутки: один погибший и двое раненых

За сутки оккупанты нанесли более 2600 ударов по Донецкой области, повредив 10 гражданских объектов. Атакованы Курахово, Лиман, Северск, Торецк, Часов Яр, Кураховка и Зверево.

Война • 18 октября, 07:59 • 21892 просмотра