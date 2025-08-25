Силы беспилотных систем за сутки поразили 704 уникальные цели противника

Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ за сутки с 24 по 25 августа поразили 704 уникальные цели противника, среди которых личный состав и военная техника.

Об этом пишет УНН со ссылкой на СБС.

Отмечается, что за сутки было поражено 212 единиц личного состава, из которых 130 – ликвидировано, а также 22 единицы автомобильной техники, 28 мотоциклов, 17 артиллерийских систем, 6 танков и 2 единицы бронетехники.

Кроме того, уничтожено 50 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 10 точек вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-25.08) уничтожено/поражено 18094 цели, из которых 4239 – личный состав противника