Эксклюзив
15:56 • 4880 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
13:29 • 59781 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 45031 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 45978 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 154780 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 153072 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 62344 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 63436 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 64362 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 50752 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Силы беспилотных систем за сутки поразили 704 уникальные цели противника

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Силы беспилотных систем ВСУ поразили 704 уникальные цели противника с 24 по 25 августа. Среди уничтоженных целей: 212 единиц личного состава, 22 автомобиля, 28 мотоциклов, 17 артиллерийских систем, 6 танков и 2 бронетехники.

Силы беспилотных систем за сутки поразили 704 уникальные цели противника

Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ за сутки с 24 по 25 августа поразили 704 уникальные цели противника, среди которых личный состав и военная техника.

Об этом пишет УНН со ссылкой на СБС.

Детали

В течение суток подразделения группировки СБС поразили 704 уникальные цели противника

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что за сутки было поражено 212 единиц личного состава, из которых 130 – ликвидировано, а также 22 единицы автомобильной техники, 28 мотоциклов, 17 артиллерийских систем, 6 танков и 2 единицы бронетехники.

Кроме того, уничтожено 50 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 10 точек вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-25.08) уничтожено/поражено 18094 цели, из которых 4239 – личный состав противника

- добавили в СБС.

Напомним

Более половины из 76 боев на фронте с начала сегодняшних суток произошли на Покровском и Лиманском направлениях, Силы обороны проводят активные действия по срыву планов оккупанта, имеют успехи в некоторых локациях на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. 

