Силы беспилотных систем за сутки поразили 704 уникальные цели противника
Киев • УНН
Силы беспилотных систем ВСУ поразили 704 уникальные цели противника с 24 по 25 августа. Среди уничтоженных целей: 212 единиц личного состава, 22 автомобиля, 28 мотоциклов, 17 артиллерийских систем, 6 танков и 2 бронетехники.
Детали
В течение суток подразделения группировки СБС поразили 704 уникальные цели противника
Отмечается, что за сутки было поражено 212 единиц личного состава, из которых 130 – ликвидировано, а также 22 единицы автомобильной техники, 28 мотоциклов, 17 артиллерийских систем, 6 танков и 2 единицы бронетехники.
Кроме того, уничтожено 50 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 10 точек вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-25.08) уничтожено/поражено 18094 цели, из которых 4239 – личный состав противника
Напомним
Более половины из 76 боев на фронте с начала сегодняшних суток произошли на Покровском и Лиманском направлениях, Силы обороны проводят активные действия по срыву планов оккупанта, имеют успехи в некоторых локациях на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.