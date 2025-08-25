Сили безпілотних систем за добу уразили 704 унікальні цілі противника

$41.280.07
47.910.07
Ексклюзив
15:56 • 4904 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
13:29 • 59921 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 45128 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 46069 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 154951 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 153224 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 62387 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 63456 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 64369 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 50756 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto14:18 • 52127 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
13:29 • 59881 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
25 серпня, 06:07 • 154900 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 05:46 • 153178 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
24 серпня, 05:50 • 122339 перегляди
Сили безпілотних систем за добу уразили 704 унікальні цілі противника

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили 704 унікальні цілі противника з 24 по 25 серпня. Серед знищених цілей: 212 одиниць особового складу, 22 автомобілі, 28 мотоциклів, 17 артилерійських систем, 6 танків та 2 бронетехніки.

Сили безпілотних систем за добу уразили 704 унікальні цілі противника

Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ за добу з 24 по 25 серпня уразили 704 унікальні цілі противника, серед яких особовий склад та військова техніка.

Про це пише УНН з посиланням на СБС.

Деталі

Упродовж доби підрозділи угруповання СБС уразили 704 унікальні цілі противника

- йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що за добу було уражено 212 одиниць особового складу, з яких 130 – ліквідовано, а також 22 одиниці автомобільної техніки, 28 мотоциклів, 17 артилерійських систем, 6 танків та 2 одиниці бронетехніки.

Крім того, знищено 50 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 10 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01-25.08) знищено/уражено 18094 цілі, з яких 4239 – особовий склад противника

- додали в СБС.

Нагадаємо

Понад половина з 76 боїв на фронті з початку сьогоднішньої доби сталася на Покровському та Лиманському напрямках, Сили оборони проводять активні дії, щодо зриву планів окупанта, мають успіхи в деяких локаціях на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніТехнології
