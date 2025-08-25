Сили безпілотних систем за добу уразили 704 унікальні цілі противника
Київ • УНН
Сили безпілотних систем ЗСУ уразили 704 унікальні цілі противника з 24 по 25 серпня. Серед знищених цілей: 212 одиниць особового складу, 22 автомобілі, 28 мотоциклів, 17 артилерійських систем, 6 танків та 2 бронетехніки.
Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ за добу з 24 по 25 серпня уразили 704 унікальні цілі противника, серед яких особовий склад та військова техніка.
Упродовж доби підрозділи угруповання СБС уразили 704 унікальні цілі противника
Зазначається, що за добу було уражено 212 одиниць особового складу, з яких 130 – ліквідовано, а також 22 одиниці автомобільної техніки, 28 мотоциклів, 17 артилерійських систем, 6 танків та 2 одиниці бронетехніки.
Крім того, знищено 50 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 10 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01-25.08) знищено/уражено 18094 цілі, з яких 4239 – особовий склад противника
Понад половина з 76 боїв на фронті з початку сьогоднішньої доби сталася на Покровському та Лиманському напрямках, Сили оборони проводять активні дії, щодо зриву планів окупанта, мають успіхи в деяких локаціях на Північно-Слобожанському і Курському напрямках.