Понад 70 боїв на фронті, українські підрозділи мають успіхи на Північно-Слобожанському та Курському напрямках - Генштаб

Ексклюзив
13:29 • 9632 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 9632 перегляди
Ексклюзив
13:29 • 7930 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 24 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
11:41 • 11178 перегляди
Ексклюзив
11:41 • 11178 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 86250 перегляди
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 86250 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 89208 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 45521 перегляди
25 серпня, 00:01 • 45521 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 54001 перегляди
24 серпня, 13:49 • 54001 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 60678 перегляди
24 серпня, 10:46 • 60678 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 48726 перегляди
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 48726 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 41118 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Публікації
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 9632 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 86250 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 89208 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 89504 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 122091 перегляди
УНН Lite
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto
24 серпня, 20:41 • 32194 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
22 серпня, 14:39 • 69763 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні
22 серпня, 13:10 • 53216 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto
22 серпня, 11:46 • 52324 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 
22 серпня, 10:17 • 53917 перегляди
Понад 70 боїв на фронті, українські підрозділи мають успіхи на Північно-Слобожанському та Курському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 150 перегляди

З початку доби на фронті зафіксовано 76 бойових зіткнень, половина з них – на Покровському та Лиманському напрямках. Сили оборони мають успіхи на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, відбиваючи атаки ворога.

Понад 70 боїв на фронті, українські підрозділи мають успіхи на Північно-Слобожанському та Курському напрямках - Генштаб

Понад половина з 76 боїв на фронті з початку сьогоднішньої доби сталася на Покровському та Лиманському напрямках, Сили оборони проводять активні дії, щодо зриву планів окупанта, мають успіхи в деяких локаціях на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, повідомили у зведенні на 16 годину 25 серпня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 76 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації, як вказано, страждають прикордонні населені пункти, зокрема Ясна Поляна, Тимоновичі Чернігівської області; Гаврилова Слобода, Малушине, Нововасилівка, Зарічне, Прогрес, Біла Береза, Тимоновичі, Товстодубове, Бунякине, Винторівка, Студенок Сумської області. Авіаудару зазнала Стара Гута Сумської області.

Ситуація за напрямками

Атаку ворогів наразі відбивають українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав чотирьох авіаударів, скинув сім КАБів, здійснив 93 обстріли, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню. "Українські підрозділи проводять активні дії, щодо зриву планів окупанта, мають успіхи в деяких локаціях", - сказано у зведенні.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Амбарного, та у бік Кутьківки й Колодязного, чотири бойових зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку тривають чотири атаки на позиції українських військ у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки та Загризового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Новоселівка, Зелена Долина та у бік Ямполю і Серебрянки. Сили оборони успішно зупинили шість спроб просування противника, бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог намагався прорватися в районі Федорівки, отримав відсіч.

На Краматорському напрямку противник сім разів атакував позиції Сил оборони в районах Часового Яру, Білої Гори та у бік Ступочок, один бій триває.

На Торецькому напрямку сьогодні загарбник двічі атакував у районах Диліївки та Торецька. Ворог КАБами вдарив по Костянтинівці.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 30 атак, бойові зіткнення продовжуються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку противник сім разів атакував поблизу населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Воскресенка, Шевченко та Комишуваха. Дотепер тривають бої у чотирьох локаціях. Ворог завдав авіаудару по Гаврилівці.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів по Білогір’ю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Малокатеринівка та Кушугум, одну атаку загарбників відбили українські підрозділи поблизу Плавнів.

На Придніпровському напрямку бойове зіткнення наразі триває. Також ворожа авіація завдала авіаударів по Вірівці та Одрадокам’янці.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.

Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу25.08.25, 07:31 • 39461 перегляд

Юлія Шрамко

