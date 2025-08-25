Более 70 боев на фронте, украинские подразделения имеют успехи на Северо-Слобожанском и Курском направлениях - Генштаб

$41.280.07
Эксклюзив
13:29 • 10835 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 9578 просмотра
Выезд за границу мужчин до 24 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
11:41 • 11908 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 87728 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 90563 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 45914 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 54284 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 60802 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 48774 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 41144 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки
25 августа, 04:31 • 39733 просмотра
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево
25 августа, 06:04 • 41724 просмотра
5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего
25 августа, 06:05 • 18589 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедии
25 августа, 06:33 • 45804 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
08:15 • 54406 просмотра
публикации
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 10811 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 87696 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 90529 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 90181 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 122759 просмотра
Владимир Зеленский
Йонас Гар Стере
Кароль Навроцкий
Кит Келлог
Дональд Трамп
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Польша
Одесская область
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости Украины
24 августа, 20:41 • 32589 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
22 августа, 14:39 • 70128 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
22 августа, 13:10 • 53552 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка
22 августа, 11:46 • 52632 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку
22 августа, 10:17 • 54209 просмотра
Гривна
Chevrolet Aveo
Доллар США
Боеприпасы
Беспилотный летательный аппарат

Более 70 боев на фронте, украинские подразделения имеют успехи на Северо-Слобожанском и Курском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 384 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 76 боевых столкновений, половина из них – на Покровском и Лиманском направлениях. Силы обороны имеют успехи на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, отбивая атаки врага.

Более 70 боев на фронте, украинские подразделения имеют успехи на Северо-Слобожанском и Курском направлениях - Генштаб

Более половины из 76 боев на фронте с начала сегодняшних суток произошли на Покровском и Лиманском направлениях, Силы обороны проводят активные действия по срыву планов оккупанта, имеют успехи в некоторых локациях на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, сообщили в сводке на 16 часов 25 августа в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 76 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

От артиллерийских обстрелов с территории российской федерации, как указано, страдают приграничные населенные пункты, в частности Ясная Поляна, Тимоновичи Черниговской области; Гаврилова Слобода, Малушино, Нововасильевка, Заречное, Прогресс, Белая Береза, Тимоновичи, Толстодубово, Бунякино, Винторовка, Студенок Сумской области. Авиаудару подверглась Старая Гута Сумской области.

Ситуация по направлениям

Атаку врагов сейчас отбивают украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес четыре авиаудара, сбросил семь КАБов, совершил 93 обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня. "Украинские подразделения проводят активные действия по срыву планов оккупанта, имеют успехи в некоторых локациях", - сказано в сводке.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Амбарного, и в сторону Кутьковки и Колодязного, четыре боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении продолжаются четыре атаки на позиции украинских войск в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки и Загрызового.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Новоселовка, Зеленая Долина и в сторону Ямполя и Серебрянки. Силы обороны успешно остановили шесть попыток продвижения противника, бои продолжаются.

На Северском направлении враг пытался прорваться в районе Федоровки, получил отпор.

На Краматорском направлении противник семь раз атаковал позиции Сил обороны в районах Часового Яра, Белой Горы и в сторону Ступочек, один бой продолжается.

На Торецком направлении сегодня захватчик дважды атаковал в районах Дылеевки и Торецка. Враг КАБами ударил по Константиновке.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 32 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Миролюбовка, Новоекономичное, Родинское, Гродовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Лысовка, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 30 атак, боевые столкновения продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении противник семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Зеленый Гай, Воскресенка, Шевченко и Камышеваха. До сих пор продолжаются бои в четырех локациях. Враг нанес авиаудар по Гавриловке.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары по Белогорью и Железнодорожному.

На Ореховском направлении враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Малокатериновка и Кушугум, одну атаку захватчиков отбили украинские подразделения вблизи Плавней.

На Приднепровском направлении боевое столкновение сейчас продолжается. Также вражеская авиация нанесла авиаудары по Веровке и Отрадокаменке.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.

Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки25.08.25, 07:31 • 40070 просмотров

Юлия Шрамко

КАБ-500
КАБ-250
Волчанск
Курск
Покровск
Курская область
Сумская область
Многоствольная ракетная установка
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Днепр
Черниговская область
Военно-воздушные силы Украины
Лайман, Украина
Вооруженные силы Украины
Ялта
Bilohiria
Гуляйполе
Северск
Жозеп Боррель
Часов Яр
Украина
Константиновка
Краматорск
Купянск