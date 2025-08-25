Более 70 боев на фронте, украинские подразделения имеют успехи на Северо-Слобожанском и Курском направлениях - Генштаб

Более половины из 76 боев на фронте с начала сегодняшних суток произошли на Покровском и Лиманском направлениях, Силы обороны проводят активные действия по срыву планов оккупанта, имеют успехи в некоторых локациях на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, сообщили в сводке на 16 часов 25 августа в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 76 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

От артиллерийских обстрелов с территории российской федерации, как указано, страдают приграничные населенные пункты, в частности Ясная Поляна, Тимоновичи Черниговской области; Гаврилова Слобода, Малушино, Нововасильевка, Заречное, Прогресс, Белая Береза, Тимоновичи, Толстодубово, Бунякино, Винторовка, Студенок Сумской области. Авиаудару подверглась Старая Гута Сумской области.

Ситуация по направлениям

Атаку врагов сейчас отбивают украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес четыре авиаудара, сбросил семь КАБов, совершил 93 обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня. "Украинские подразделения проводят активные действия по срыву планов оккупанта, имеют успехи в некоторых локациях", - сказано в сводке.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Амбарного, и в сторону Кутьковки и Колодязного, четыре боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении продолжаются четыре атаки на позиции украинских войск в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки и Загрызового.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Новоселовка, Зеленая Долина и в сторону Ямполя и Серебрянки. Силы обороны успешно остановили шесть попыток продвижения противника, бои продолжаются.

На Северском направлении враг пытался прорваться в районе Федоровки, получил отпор.

На Краматорском направлении противник семь раз атаковал позиции Сил обороны в районах Часового Яра, Белой Горы и в сторону Ступочек, один бой продолжается.

На Торецком направлении сегодня захватчик дважды атаковал в районах Дылеевки и Торецка. Враг КАБами ударил по Константиновке.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 32 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Миролюбовка, Новоекономичное, Родинское, Гродовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Лысовка, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 30 атак, боевые столкновения продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении противник семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Зеленый Гай, Воскресенка, Шевченко и Камышеваха. До сих пор продолжаются бои в четырех локациях. Враг нанес авиаудар по Гавриловке.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары по Белогорью и Железнодорожному.

На Ореховском направлении враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Малокатериновка и Кушугум, одну атаку захватчиков отбили украинские подразделения вблизи Плавней.

На Приднепровском направлении боевое столкновение сейчас продолжается. Также вражеская авиация нанесла авиаудары по Веровке и Отрадокаменке.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.

