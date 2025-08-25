Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки
Киев • УНН
24 августа российские войска потеряли 870 солдат и 48 артсистем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.08.25 составляют 1076940 человек.
За сутки 24 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 870 солдат и 48 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1076940 (+870) человек ликвидировано
- танков ‒ 11130 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23175 (+8)
- артиллерийских систем ‒ 31946 (+48)
- РСЗО ‒ 1472 (0)
- средства ПВО ‒ 1211 (0)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 53347 (+291)
- крылатые ракеты ‒ 3598 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 59672 (+79)
- специальная техника ‒ 3948 (+4)
Данные уточняются.
Напомним
По данным DeepState, за последние 1010 дней полномасштабного вторжения России в Украину оккупировано лишь 0,97% украинской территории.
