24 августа, 13:49 • 16505 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 32517 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 34923 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 33061 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 44546 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 78252 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 63564 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 34282 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 56993 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35687 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки

Киев • УНН

 • 42 просмотра

24 августа российские войска потеряли 870 солдат и 48 артсистем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.08.25 составляют 1076940 человек.

Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки

За сутки 24 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 870 солдат и 48 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1076940 (+870) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11130 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 23175 (+8)
        • артиллерийских систем ‒ 31946 (+48)
          • РСЗО ‒ 1472 (0)
            • средства ПВО ‒ 1211 (0)
              • самолетов ‒ 422 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 53347 (+291)
                    • крылатые ракеты ‒ 3598 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 59672 (+79)
                            • специальная техника ‒ 3948 (+4)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По данным DeepState, за последние 1010 дней полномасштабного вторжения России в Украину оккупировано лишь 0,97% украинской территории.

                              Вадим Хлюдзинский

