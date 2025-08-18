$41.450.00
17 серпня, 18:51 • 9632 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
17 серпня, 17:11 • 16750 перегляди
Киян попередили про гучні звуки в центрі міста 17 серпня: що сталось
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 32288 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 63819 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 126281 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 84777 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 82600 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 66735 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 54617 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248161 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Ворог окупував менше 1% території України за понад 1000 днів повномасштабної війни - DeepState

Київ • УНН

 • 34 перегляди

За 1010 днів повномасштабного вторгнення росія окупувала лише 0,97% української території. Площа тимчасово окупованих територій зросла на 5842 кв. км з листопада 2022 року.

Ворог окупував менше 1% території України за понад 1000 днів повномасштабної війни - DeepState

За останні 1010 днів повномасштабного вторгнення росії в Україну окуповано лише 0,97% української території. Про це пише УНН із посиланням на DeepState.

Деталі

Починаючи з 12 листопада 2022 року, коли під контролем ворога перебувало 108 651 кв. км, до сьогодні площа тимчасово окупованих територій зросла до 114 493 кв. км. Таким чином, за цей період ворог окупував додатково лише 5842 кв. км – це менше 1% від всієї території України у межах міжнародно визнаних кордонів.

Найбільших втрат Україна зазнала на початку повномасштабного вторгнення. Проте завдяки успішним наступальним операціям на півночі країни, у Харківській та Херсонській областях, вдалося повернути значну частину територій.

Попри це, російські війська продовжують активні наступальні дії, які періодично тривають і зараз. 

Хто не памʼятає, то восени тривав активний наступ кацапа на Бахмут

- зазначили в DeepState.

Там додали, що сподіваються, що "ці цифри дійдуть до наших американських партнерів, бо щось математика у них кульгає".

На фронті за добу відбулося 127 бойових зіткнень: Генштаб розповів про найгарячіші напрямки17.08.25, 23:16 • 1738 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна
Харківська область
DeepStateMapLive
Херсонська область
Україна
Бахмут