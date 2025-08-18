Ворог окупував менше 1% території України за понад 1000 днів повномасштабної війни - DeepState
Київ • УНН
За 1010 днів повномасштабного вторгнення росія окупувала лише 0,97% української території. Площа тимчасово окупованих територій зросла на 5842 кв. км з листопада 2022 року.
За останні 1010 днів повномасштабного вторгнення росії в Україну окуповано лише 0,97% української території. Про це пише УНН із посиланням на DeepState.
Деталі
Починаючи з 12 листопада 2022 року, коли під контролем ворога перебувало 108 651 кв. км, до сьогодні площа тимчасово окупованих територій зросла до 114 493 кв. км. Таким чином, за цей період ворог окупував додатково лише 5842 кв. км – це менше 1% від всієї території України у межах міжнародно визнаних кордонів.
Найбільших втрат Україна зазнала на початку повномасштабного вторгнення. Проте завдяки успішним наступальним операціям на півночі країни, у Харківській та Херсонській областях, вдалося повернути значну частину територій.
Попри це, російські війська продовжують активні наступальні дії, які періодично тривають і зараз.
Хто не памʼятає, то восени тривав активний наступ кацапа на Бахмут
Там додали, що сподіваються, що "ці цифри дійдуть до наших американських партнерів, бо щось математика у них кульгає".
