Правоохоронці не проводять обшуки у нардепа Корявченкова - НАБУ
Київ • УНН
НАБУ та САП не здійснюють обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова. Раніше НАБУ викрило організовану злочинну групу нардепів, які систематично отримували хабарі.
НАБУ та САП наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова. Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає УНН.
Деталі
У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова
Доповнення
НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу з чинних народних депутатів, які систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді. Деталі операції під прикриттям будуть оприлюднені пізніше.
НАБУ заявило про перешкоджання зі сторони УДО під час слідчих дій у приміщеннях комітетів Верховної Ради. Співробітники УДО обмежують доступ детективів до об'єктів, попри наявність повноважень.