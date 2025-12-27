Правоохоронці не проводять обшуки у нардепа Корявченкова - НАБУ

$41.930.00
49.430.00
ukenru
11:54 • 2170 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
11:05 • 6478 перегляди
Наслідки удару по Києву: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 27 – ДСНСPhoto
27 грудня, 06:01 • 21042 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 30373 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 69395 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 43237 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 44944 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 61623 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29586 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 23115 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
82%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пʼятеро постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю - мер Києва27 грудня, 05:42 • 19009 перегляди
Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалихPhoto07:13 • 12274 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto07:40 • 8172 перегляди
Внаслідок атаки рф знеструмлені споживачі у Києві та Київській та Чернігівській областях - Міненерго08:11 • 10505 перегляди
Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер08:50 • 10395 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 34517 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 69395 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 31968 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 61623 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 57165 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Польща
Канада
Реклама
УНН Lite
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto07:40 • 8260 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 34517 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 16550 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 16101 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 17823 перегляди
Актуальне
Техніка
Х-47М2 «Кинджал»
Соціальна мережа
Опалення
МіГ-31

Правоохоронці не проводять обшуки у нардепа Корявченкова - НАБУ

Київ • УНН

 • 66 перегляди

НАБУ та САП не здійснюють обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова. Раніше НАБУ викрило організовану злочинну групу нардепів, які систематично отримували хабарі.

Правоохоронці не проводять обшуки у нардепа Корявченкова - НАБУ
Фото: Facebook Юрія Корявченкова

НАБУ та САП наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова. Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає УНН.

Деталі

У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова

- йдеться в повідомленні.

Доповнення

НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу з чинних народних депутатів, які систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді. Деталі операції під прикриттям будуть оприлюднені пізніше.

НАБУ заявило про перешкоджання зі сторони УДО під час слідчих дій у приміщеннях комітетів Верховної Ради. Співробітники УДО обмежують доступ детективів до об'єктів, попри наявність повноважень.

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
Обшук
Верховна Рада України