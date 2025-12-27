Співробітники УДО блокують роботу детективів НАБУ у будівлі Верховної Ради
Київ • УНН
НАБУ заявило про перешкоджання з боку УДО під час слідчих дій у приміщеннях комітетів Верховної Ради. Співробітники УДО обмежують доступ детективів до об'єктів, попри наявність повноважень.
Національне антикорупційне бюро України заявило про супротив з боку Управління державної охорони під час проведення слідчих дій. Інцидент відбувається у приміщеннях комітетів Верховної Ради України. Про це пише УНН.
Деталі
За даними НАБУ, співробітники УДО обмежують доступ детективів до об'єктів з боку Європейської площі. Попри наявність відповідних повноважень, працівники антикорупційного бюро не можуть повноцінно розпочати процесуальні заходи у парламентських приміщеннях.
У НАБУ наголошують, що подібні дії є прямим порушенням законодавства. Перешкоджання проведенню законних слідчих дій тягне за собою кримінальну відповідальність. Наразі офіційної відповіді від Управління державної охорони щодо причин блокування доступу детективів не надходило.
НАБУ та САП викрили злочинну групу за участю народних депутатів, які систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді та прийшли із обшуками.