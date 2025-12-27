$41.930.00
Наслідки удару по Києву: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 27 – ДСНСPhoto
06:01 • 18106 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 27933 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 64800 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 41757 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 43854 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 59667 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29379 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22980 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 20291 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
Співробітники УДО блокують роботу детективів НАБУ у будівлі Верховної Ради

Київ • УНН

 • 14 перегляди

НАБУ заявило про перешкоджання з боку УДО під час слідчих дій у приміщеннях комітетів Верховної Ради. Співробітники УДО обмежують доступ детективів до об'єктів, попри наявність повноважень.

Співробітники УДО блокують роботу детективів НАБУ у будівлі Верховної Ради

Національне антикорупційне бюро України заявило про супротив з боку Управління державної охорони під час проведення слідчих дій. Інцидент відбувається у приміщеннях комітетів Верховної Ради України. Про це пише УНН.

Деталі

За даними НАБУ, співробітники УДО обмежують доступ детективів до об'єктів з боку Європейської площі. Попри наявність відповідних повноважень, працівники антикорупційного бюро не можуть повноцінно розпочати процесуальні заходи у парламентських приміщеннях.

У НАБУ наголошують, що подібні дії є прямим порушенням законодавства. Перешкоджання проведенню законних слідчих дій тягне за собою кримінальну відповідальність. Наразі офіційної відповіді від Управління державної охорони щодо причин блокування доступу детективів не надходило.

Зазначимо, що перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону 

– йдеться у дописі НАБУ.

Нагадаємо

НАБУ та САП викрили злочинну групу за участю народних депутатів, які систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді та прийшли із обшуками. 

Степан Гафтко

ПолітикаКримінал та НП
Обшук
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Верховна Рада України