Сотрудники УГО блокируют работу детективов НАБУ в здании Верховной Рады
Киев • УНН
НАБУ заявило о препятствовании со стороны УГО во время следственных действий в помещениях комитетов Верховной Рады. Сотрудники УГО ограничивают доступ детективов к объектам, несмотря на наличие полномочий.
Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о сопротивлении со стороны Управления государственной охраны во время проведения следственных действий. Инцидент происходит в помещениях комитетов Верховной Рады Украины. Об этом пишет УНН.
Детали
По данным НАБУ, сотрудники УГО ограничивают доступ детективов к объектам со стороны Европейской площади. Несмотря на наличие соответствующих полномочий, работники антикоррупционного бюро не могут полноценно начать процессуальные мероприятия в парламентских помещениях.
В НАБУ отмечают, что подобные действия являются прямым нарушением законодательства. Препятствование проведению законных следственных действий влечет за собой уголовную ответственность. В настоящее время официального ответа от Управления государственной охраны относительно причин блокирования доступа детективов не поступало.
Напомним
НАБУ и САП разоблачили преступную группу с участием народных депутатов, которые систематически получали взятки за голосование в Верховной Раде и пришли с обысками.