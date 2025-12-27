Сотрудники УГО блокируют работу детективов НАБУ в здании Верховной Рады

$41.930.00
49.430.00
ukenru
11:05 • 1694 просмотра
Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧСPhoto
06:01 • 18181 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 27995 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 64919 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 41803 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 43883 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 59710 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29387 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22986 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 20296 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Украинцы сгенерировали более полумиллиона разрешений на оружие через «Дію» - МВД27 декабря, 02:27 • 22889 просмотра
Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева05:42 • 17264 просмотра
Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавшихPhoto07:13 • 10511 просмотра
В результате атаки РФ обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях - Минэнерго08:11 • 7524 просмотра
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр08:50 • 6596 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 31928 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 64919 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 30126 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 59710 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 55658 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto07:40 • 6244 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 31926 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 15880 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 15441 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 17178 просмотра
Сотрудники УГО блокируют работу детективов НАБУ в здании Верховной Рады

Киев • УНН

 • 54 просмотра

НАБУ заявило о препятствовании со стороны УГО во время следственных действий в помещениях комитетов Верховной Рады. Сотрудники УГО ограничивают доступ детективов к объектам, несмотря на наличие полномочий.

Сотрудники УГО блокируют работу детективов НАБУ в здании Верховной Рады

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о сопротивлении со стороны Управления государственной охраны во время проведения следственных действий. Инцидент происходит в помещениях комитетов Верховной Рады Украины. Об этом пишет УНН.

Детали

По данным НАБУ, сотрудники УГО ограничивают доступ детективов к объектам со стороны Европейской площади. Несмотря на наличие соответствующих полномочий, работники антикоррупционного бюро не могут полноценно начать процессуальные мероприятия в парламентских помещениях.

В НАБУ отмечают, что подобные действия являются прямым нарушением законодательства. Препятствование проведению законных следственных действий влечет за собой уголовную ответственность. В настоящее время официального ответа от Управления государственной охраны относительно причин блокирования доступа детективов не поступало.

Отметим, что препятствование проведению следственных действий является прямым нарушением закона 

– говорится в сообщении НАБУ.

Напомним

НАБУ и САП разоблачили преступную группу с участием народных депутатов, которые систематически получали взятки за голосование в Верховной Раде и пришли с обысками. 

Степан Гафтко

ПолитикаКриминал и ЧП
Обыск
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Верховная Рада