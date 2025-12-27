Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з главою України Володимиром Зеленським 28 грудня у Флориді. Двостороння зустріч відбудеться в Палм-Біч о 15:00 за місцевим часом.
В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа повідомили, що у неділю, 28 грудня американський президент зустрінеться у Флориді з главою держави України Володимиром Зеленським. Про це інформує УНН з посиланням на розклад глави Білого дому.
Деталі
Зазначається, що двостороння зустріч пройде в Палм-Біч о 15:00 за місцевим часом (23:00 за київським часом).
Біля цього курорту розташована приватна резиденція Трампа Мар-а-Лаго, куди, судячи з розкладу, він приїхав на вихідні.
Нагадаємо
У п'ятницю, 26 грудня, стало відомо, що Дональд Трамп у неділю, 28 грудня, проведе зустріч із Володимиром Зеленським. Американський лідер додав, що вірить, що ця зустріч з Зеленським буде продуктивною.
