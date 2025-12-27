$41.930.00
20:03
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
19:34
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
17:54
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
15:52
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
Іспанія та Литва засудили масовану нічну атаку рф на Україну27 грудня, 12:36
У Києві відновили рух поїздів по всій "червоній" лінії метро - КМДА27 грудня, 12:50
Правоохоронці не проводять обшуки у нардепа Корявченкова - НАБУ27 грудня, 12:58
Атака рф на Київ 27 грудня: кількість постраждалих зросла до 30 чоловік, одна людина загинула27 грудня, 13:13
Чоловік помер у Білгород-Дністровському ТЦК на Одещині: деталі27 грудня, 13:39
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 11:18
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:30
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Марк Карні
Іраклій Кобахідзе
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Канада
Сумська область
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37
Опалення
Техніка
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США

Київ • УНН

 • 36827 перегляди

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з главою України Володимиром Зеленським 28 грудня у Флориді. Двостороння зустріч відбудеться в Палм-Біч о 15:00 за місцевим часом.

Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США

В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа повідомили, що у неділю, 28 грудня американський президент зустрінеться у Флориді з главою держави України Володимиром Зеленським. Про це інформує УНН з посиланням на розклад глави Білого дому.  

Деталі

Зазначається, що двостороння зустріч пройде в Палм-Біч о 15:00 за місцевим часом (23:00 за київським часом).

Біля цього курорту розташована приватна резиденція Трампа Мар-а-Лаго, куди, судячи з розкладу, він приїхав на вихідні.

Нагадаємо

У п'ятницю, 26 грудня, стало відомо, що Дональд Трамп у неділю, 28 грудня,  проведе зустріч із Володимиром Зеленським. Американський лідер додав, що вірить, що ця зустріч з Зеленським буде продуктивною.

"В нас є хороші шанси": Трамп оптимістично налаштований щодо мирної угоди між Україною та рф напередодні зустрічі з Зеленським27.12.25, 01:17

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Флорида