Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом

Київ • УНН

 • 15545 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що на зустрічі з Дональдом Трампом його супроводжуватимуть секретар РНБО, міністр економіки, начальник Генштабу, заступник керівника ОП та перший заступник глави МЗС. Зустріч буде публічною, але її формат ще не визначений.

Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що разом із ним на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом буде секретар РНБО Рустем Умєров, міністр економіки Олексій Соболєв, начальник Генштабу Андрій Гнатов, заступник керівника Офісу Президент Олександр Бевз та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, передає УНН.

Деталі

Наша переговорна група відома. Окрім Рустема Умєрова, буде міністр економіки Соболєв, а також буде Андрій Гнатов, а також буде Олександр Бевз, а також буде Кислиця

- сказав Зеленський.

Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ26.12.25, 20:17 • 37251 перегляд

Він також зазначив, що зустріч із Трампом буде публічною.

"Я думаю, що наша зустріч буде і з камерами, і з засобами масової інформації. Я не знаю, чи це буде на початку, чи в кінці, але це публічна зустріч", – додав Зеленський.

Нагадаємо

Володимир Зеленський вирушив до США, але перед цим завітає до Канади. Там він зустрінеться з прем'єр-міністром Марком Карні для онлайн-зустрічі з європейськими лідерами.

Павло Башинський

