Враг оккупировал менее 1% территории Украины за более чем 1000 дней полномасштабной войны - DeepState

За последние 1010 дней полномасштабного вторжения россии в Украину оккупировано лишь 0,97% украинской территории. Об этом пишет УНН со ссылкой на DeepState.

Детали

Начиная с 12 ноября 2022 года, когда под контролем врага находилось 108 651 кв. км, до сегодняшнего дня площадь временно оккупированных территорий выросла до 114 493 кв. км. Таким образом, за этот период враг оккупировал дополнительно лишь 5842 кв. км – это менее 1% от всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Наибольшие потери Украина понесла в начале полномасштабного вторжения. Однако благодаря успешным наступательным операциям на севере страны, в Харьковской и Херсонской областях, удалось вернуть значительную часть территорий.

Несмотря на это, российские войска продолжают активные наступательные действия, которые периодически продолжаются и сейчас.

Кто не помнит, то осенью продолжалось активное наступление кацапа на Бахмут - отметили DeepState.

