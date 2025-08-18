Враг оккупировал менее 1% территории Украины за более чем 1000 дней полномасштабной войны - DeepState

$41.450.00
17 августа, 18:51 • 10439 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
17 августа, 17:11 • 18101 просмотра
Киевлян предупредили о громких звуках в центре города 17 августа: что произошло
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 32843 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 64707 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 126716 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 84925 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 82717 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 66773 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 54649 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248186 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Зеленский ответил на предложения о территориальных уступках россии17 августа, 16:24 • 7534 просмотра
Израиль готовит переселение палестинцев из зон боевых действий в Секторе Газа: что известно17 августа, 16:52 • 9292 просмотра
Самолет Зеленского направляется в США на встречу с Трампом17 августа, 18:04 • 5336 просмотра
В Израиле массовые протесты за возвращение заложников и прекращение войны в Секторе ГазаPhoto17 августа, 19:19 • 9150 просмотра
Украина начала серийное производство ракет «Фламинго» дальностью более 3 тыс. км21:01 • 7558 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 64706 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 368834 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 319564 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 322858 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 329326 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 24366 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 22955 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 58779 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 48246 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 179927 просмотра
Враг оккупировал менее 1% территории Украины за более чем 1000 дней полномасштабной войны - DeepState

Киев • УНН

 • 200 просмотра

За 1010 дней полномасштабного вторжения Россия оккупировала лишь 0,97% украинской территории. Площадь временно оккупированных территорий выросла на 5842 кв. км с ноября 2022 года.

Враг оккупировал менее 1% территории Украины за более чем 1000 дней полномасштабной войны - DeepState

За последние 1010 дней полномасштабного вторжения россии в Украину оккупировано лишь 0,97% украинской территории. Об этом пишет УНН со ссылкой на DeepState.

Детали

Начиная с 12 ноября 2022 года, когда под контролем врага находилось 108 651 кв. км, до сегодняшнего дня площадь временно оккупированных территорий выросла до 114 493 кв. км. Таким образом, за этот период враг оккупировал дополнительно лишь 5842 кв. км – это менее 1% от всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Наибольшие потери Украина понесла в начале полномасштабного вторжения. Однако благодаря успешным наступательным операциям на севере страны, в Харьковской и Херсонской областях, удалось вернуть значительную часть территорий.

Несмотря на это, российские войска продолжают активные наступательные действия, которые периодически продолжаются и сейчас. 

Кто не помнит, то осенью продолжалось активное наступление кацапа на Бахмут

- отметили DeepState.

На фронте за сутки произошло 127 боевых столкновений: Генштаб рассказал о самых горячих направлениях17.08.25, 23:16 • 1790 просмотров

Вероника Марченко

Война
Харьковская область
DeepStateMap.Live
Херсонская область
Украина
Бахмут