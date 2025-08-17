На фронте за сутки произошло 127 боевых столкновений: Генштаб рассказал о самых горячих направлениях

С начала суток 17 августа на фронте произошло 127 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что сегодня российские войска нанесли 52 авиационных удара, сбросив 86 управляемых авиабомб.

Кроме этого, привлекли к ударам 1611 дронов-камикадзе и совершили 3607 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили две штурмовые действия оккупантов. Кроме того, враг нанес 9 авиаударов, сбросив 23 управляемые авиабомбы, а также совершил 150 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых семь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и в направлении населенного пункта Хатнее, один бой продолжается.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Западное, Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка и в направлении Купянска. Пять из девяти атак отбили украинские воины, бои продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Карповки, Редкодуба и Григоровки и в направлении населенных пунктов Дробышево, Ямполь, Колодези, восемь боестолкновений до сих пор продолжаются.

Четыре вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районах Григоровки, Федоровки и Выемки.

На Краматорском направлении противник три раза безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в направлении населенных пунктов Александро-Шультино и Белая Гора.

На Торецком направлении восемь раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка, Щербиновки и в сторону Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 42 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Вольное, Новое Шахово, Заповедное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Новоукраинка, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Владимировки, Родинского, Красного Лимана, Покровска, Новопавловки, Молодецкого. В некоторых локациях бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 155 оккупантов, из них 109 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили две артиллерийские системы, пять автомобилей, шесть мотоциклов, 4 антенны связи и 20 БпЛА; повреждены четыре артиллерийские системы, один мотоцикл и шесть пунктов управления БпЛА оккупантов - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг 19 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Толстой, Зеленый Гай, Воскресенка, Александроград, Малеевка и Темировка. Семь боестолкновений продолжаются.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре тщетные попытки приблизиться к нашим позициям.

"На остальных направлениях особых изменений не произошло", - добавили в Генштабе.

Напомним

За сутки 16 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 900 солдат и 49 артсистем.

