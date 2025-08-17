На фронте за сутки произошло 127 боевых столкновений: Генштаб рассказал о самых горячих направлениях

$41.450.00
18:51
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
17:11
Киевлян предупредили о громких звуках в центре города 17 августа: что произошло
Эксклюзив
17 августа, 10:14
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Вода на минимуме, отопление невозможно: ВОТ на грани гуманитарной катастрофы - Сопротивление
17 августа, 12:12
Украинский FPV-дрон уничтожил новейший российский танк Т-90М "Прорыв"
17 августа, 12:37
Трамп распространил пост о том, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии, чтобы не потерять больше
17 августа, 15:09
Трамп встретится с Зеленским наедине, без лидеров стран Европы - Bild
15:35
Израиль готовит переселение палестинцев из зон боевых действий в Секторе Газа: что известно
16:52
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?
15 августа, 10:28
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов
15 августа, 07:14
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети
17 августа, 11:21
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли
17 августа, 07:47
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларов
16 августа, 07:05
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал
16 августа, 03:37
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»
14 августа, 14:12
На фронте за сутки произошло 127 боевых столкновений: Генштаб рассказал о самых горячих направлениях

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

В течение 17 августа на фронте зафиксировано 127 боевых столкновений. Российские войска нанесли 52 авиаудара, применили 1611 дронов-камикадзе и совершили 3607 обстрелов.

На фронте за сутки произошло 127 боевых столкновений: Генштаб рассказал о самых горячих направлениях

С начала суток 17 августа на фронте произошло 127 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что сегодня российские войска нанесли 52 авиационных удара, сбросив 86 управляемых авиабомб.

Кроме этого, привлекли к ударам 1611 дронов-камикадзе и совершили 3607 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили две штурмовые действия оккупантов. Кроме того, враг нанес 9 авиаударов, сбросив 23 управляемые авиабомбы, а также совершил 150 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых семь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и в направлении населенного пункта Хатнее, один бой продолжается.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Западное, Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка и в направлении Купянска. Пять из девяти атак отбили украинские воины, бои продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Карповки, Редкодуба и Григоровки и в направлении населенных пунктов Дробышево, Ямполь, Колодези, восемь боестолкновений до сих пор продолжаются.

Четыре вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районах Григоровки, Федоровки и Выемки.

Появились условия кремля относительно возможного завершения войны в Украине - Reuters
17.08.25, 09:34

На Краматорском направлении противник три раза безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в направлении населенных пунктов Александро-Шультино и Белая Гора.

На Торецком направлении восемь раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка, Щербиновки и в сторону Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 42 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Вольное, Новое Шахово, Заповедное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Новоукраинка, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Владимировки, Родинского, Красного Лимана, Покровска, Новопавловки, Молодецкого. В некоторых локациях бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 155 оккупантов, из них 109 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили две артиллерийские системы, пять автомобилей, шесть мотоциклов, 4 антенны связи и 20 БпЛА; повреждены четыре артиллерийские системы, один мотоцикл и шесть пунктов управления БпЛА оккупантов

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг 19 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Толстой, Зеленый Гай, Воскресенка, Александроград, Малеевка и Темировка. Семь боестолкновений продолжаются.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре тщетные попытки приблизиться к нашим позициям.

"На остальных направлениях особых изменений не произошло", - добавили в Генштабе.

Напомним

За сутки 16 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 900 солдат и 49 артсистем.

Единственный путь к завершению войны - заставить россию согласиться на мир - Рубио
17.08.25, 17:03

Вадим Хлюдзинский

