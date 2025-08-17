$41.450.00
Эксклюзив
07:17 • 554 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 88665 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 59322 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 61720 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 56398 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 50030 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 245559 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 213116 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 167744 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 154986 просмотра
Трамп и путин встретились на Аляске
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Появились условия кремля относительно возможного завершения войны в Украине - Reuters

Киев • УНН

 • 1312 просмотра

россия предлагает заморозить фронт в Запорожье и Херсонщине в обмен на контроль над Донетчиной - такие условия стали известны Reuters от источников, в контексте тем, которые путин и Трамп обсуждали на Аляске.

Появились условия кремля относительно возможного завершения войны в Украине - Reuters

В Москве предпринимаются попытки установить контроль над Донецкой областью в обмен на "замораживание линии фронта в Запорожской и Херсонской областях". Ряд условий для возможного прекращения огня в Украине сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Появляются наброски предложения Путина прекратить войну в Украине. По данным Reuters, "Россия откажется от небольших территорий оккупированной Украины". В свою очередь Киев, по данным источников агентства, должен уступить часть своих восточных земель, которые ВС РФ не смогли захватить. Информация о мирных предложениях, обсужденных президентами РФ и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, появилась на следующий день после встречи на саммите на Аляске.

В целом среди условий фигурируют также следующие детали:

  • до достижения всеобъемлющего соглашения прекращение огня не рассматривается;
    • из Донецкой и Луганской областей Украины должны быть отведены силы украинских защитников;
      • РФ обязуется лишь "заморозить линии фронта в Херсонской и Запорожской";
        • Кремль будет согласен вернуть Украине участки оккупированных территорий в Сумской и Харьковской областях (которые по сравнению с территорией, с которой предлагается отойти, достаточно небольшие);
          • также признание суверенитета России над Крымом;
            • обсуждение возможных альтернативных гарантий безопасности для Украины, но с условием "запретить вступление в НАТО";
              • также закрепление статуса русского языка;
                • согласование условий деятельности Украинской православной церкви.

                  Дополнение

                  Президент Украины Владимир Зеленский должен отправиться в Вашингтон в понедельник, чтобы обсудить с Трампом возможное урегулирование полномасштабной войны, которую Россия начала в феврале 2022 года.

                  Саммит не смог обеспечить прекращение огня, - Трамп это признал. Впрочем, президент-республиканец стремился к этому, поэтому, как отметил Трамп в интервью Шону Хэннити из Fox News - "они с Путиным обсудили передачу земель и гарантии безопасности для Украины и в значительной степени пришли к согласию".

                  Я думаю, что мы достаточно близки к соглашению. Украина должна на это согласиться. Возможно, они скажут "нет"

                  – сказал Трамп.

                  The Telegraph: Трамп и Путин предлагают Украине «ужасную» сделку, но лучшей может не быть17.08.25, 08:28 • 2036 просмотров

                  Игорь Тележников

