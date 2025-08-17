Появились условия кремля относительно возможного завершения войны в Украине - Reuters

В Москве предпринимаются попытки установить контроль над Донецкой областью в обмен на "замораживание линии фронта в Запорожской и Херсонской областях". Ряд условий для возможного прекращения огня в Украине сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Появляются наброски предложения Путина прекратить войну в Украине. По данным Reuters, "Россия откажется от небольших территорий оккупированной Украины". В свою очередь Киев, по данным источников агентства, должен уступить часть своих восточных земель, которые ВС РФ не смогли захватить. Информация о мирных предложениях, обсужденных президентами РФ и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, появилась на следующий день после встречи на саммите на Аляске.

В целом среди условий фигурируют также следующие детали:

до достижения всеобъемлющего соглашения прекращение огня не рассматривается;

из Донецкой и Луганской областей Украины должны быть отведены силы украинских защитников;

РФ обязуется лишь "заморозить линии фронта в Херсонской и Запорожской";

Кремль будет согласен вернуть Украине участки оккупированных территорий в Сумской и Харьковской областях (которые по сравнению с территорией, с которой предлагается отойти, достаточно небольшие);

также признание суверенитета России над Крымом;

обсуждение возможных альтернативных гарантий безопасности для Украины, но с условием "запретить вступление в НАТО";

также закрепление статуса русского языка;

согласование условий деятельности Украинской православной церкви.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский должен отправиться в Вашингтон в понедельник, чтобы обсудить с Трампом возможное урегулирование полномасштабной войны, которую Россия начала в феврале 2022 года.

Саммит не смог обеспечить прекращение огня, - Трамп это признал. Впрочем, президент-республиканец стремился к этому, поэтому, как отметил Трамп в интервью Шону Хэннити из Fox News - "они с Путиным обсудили передачу земель и гарантии безопасности для Украины и в значительной степени пришли к согласию".

Я думаю, что мы достаточно близки к соглашению. Украина должна на это согласиться. Возможно, они скажут "нет" – сказал Трамп.

