Появились условия кремля относительно возможного завершения войны в Украине - Reuters
Киев • УНН
россия предлагает заморозить фронт в Запорожье и Херсонщине в обмен на контроль над Донетчиной - такие условия стали известны Reuters от источников, в контексте тем, которые путин и Трамп обсуждали на Аляске.
В Москве предпринимаются попытки установить контроль над Донецкой областью в обмен на "замораживание линии фронта в Запорожской и Херсонской областях". Ряд условий для возможного прекращения огня в Украине сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
Появляются наброски предложения Путина прекратить войну в Украине. По данным Reuters, "Россия откажется от небольших территорий оккупированной Украины". В свою очередь Киев, по данным источников агентства, должен уступить часть своих восточных земель, которые ВС РФ не смогли захватить. Информация о мирных предложениях, обсужденных президентами РФ и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, появилась на следующий день после встречи на саммите на Аляске.
В целом среди условий фигурируют также следующие детали:
- до достижения всеобъемлющего соглашения прекращение огня не рассматривается;
- из Донецкой и Луганской областей Украины должны быть отведены силы украинских защитников;
- РФ обязуется лишь "заморозить линии фронта в Херсонской и Запорожской";
- Кремль будет согласен вернуть Украине участки оккупированных территорий в Сумской и Харьковской областях (которые по сравнению с территорией, с которой предлагается отойти, достаточно небольшие);
- также признание суверенитета России над Крымом;
- обсуждение возможных альтернативных гарантий безопасности для Украины, но с условием "запретить вступление в НАТО";
- также закрепление статуса русского языка;
- согласование условий деятельности Украинской православной церкви.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский должен отправиться в Вашингтон в понедельник, чтобы обсудить с Трампом возможное урегулирование полномасштабной войны, которую Россия начала в феврале 2022 года.
Саммит не смог обеспечить прекращение огня, - Трамп это признал. Впрочем, президент-республиканец стремился к этому, поэтому, как отметил Трамп в интервью Шону Хэннити из Fox News - "они с Путиным обсудили передачу земель и гарантии безопасности для Украины и в значительной степени пришли к согласию".
Я думаю, что мы достаточно близки к соглашению. Украина должна на это согласиться. Возможно, они скажут "нет"
