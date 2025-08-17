З'явились умови кремля щодо можливого завершення війни в Україні - Reuters

У москві роблять спроби встановити контроль над Донеччиною в обмін на "замороження лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях". Низку умов для можливого завершення вогню в Україні повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

З'являються нариси пропозиції путіна припинити війну в Україні. За даними Reuters, "росія відмовиться від невеликих територій окупованої України". У свою чергу Київ, за даними джерел агентства, має поступитися частиною своїх східних земель, які зс рф не змогли захопити. Інформація про мирні пропозиції, обговорені президентами рф та США, володимиром путіним і Дональдом Трампом з'явилася на наступний день після зустрічі на саміті в Алясці.

Загалом серед умов фігурують також наступні деталі:

до досягнення всеосяжної угоди припинення вогню не розглядається;

з Донецької та Луганської областей України мають бути відведені сили українських оборонців;

рф зобов'язується лише "заморозити лінії фронту у Херсонській та Запорізькій";

кремль буде згоден повернути Україні ділянки окупованих територій у Сумській та Харківській областях (які порівняно з територією, з якої пропонується відійти, достатньо невеликі);

також визнання суверенітету росії над Кримом;

обговорення можливих альтернативних гарантій безпеки для України, але з умовою "заборонити вступ до НАТО";

також закріплення статусу російської;

узгодження умов діяльності Української православної церкви.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський має вирушити до Вашингтона в понеділок, щоб обговорити з Трампом можливе врегулювання повномасштабної війни, яку росія розпочала у лютому 2022 року.

Саміт не зміг забезпечити припинення вогню, - Трамп це визнав. Втім президент-республіканець, прагнув цього, тож, як зазначив Трамп в інтерв'ю Шону Ганніті з Fox News - "вони з Путіним обговорили передачу земель та гарантії безпеки для України та значною мірою дійшли згоди".

Я думаю, що ми досить близькі до угоди. Україна повинна на це погодитися. Можливо, вони скажуть "ні" – сказав Трамп.

