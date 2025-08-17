З'явились умови кремля щодо можливого завершення війни в Україні - Reuters

$41.450.00
48.440.00
ukenru
Ексклюзив
07:17 • 534 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 88631 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 59301 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 61700 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 56387 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 50028 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 245558 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 213114 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 167742 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 154984 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
68%
746мм
Популярнi новини
"Удар у спину": українські чиновники та експерти прокоментували для FT підсумки зустрічі Трампа з путіним16 серпня, 21:28 • 6458 перегляди
Меланія Трамп написала путіну "мирного листа" перед самітом на Алясці: Fox News оприлюднило текстPhoto16 серпня, 23:18 • 4934 перегляди
На ТОТ Донбасу окупанти спричинили різкий стрибок цін на питну воду - ЦНС16 серпня, 23:46 • 7056 перегляди
Сербія охоплена протестами: поліція застосовує газ, офіси правлячої партії зруйнованоVideo02:15 • 27188 перегляди
Україна не зможе безпечно вивести війська з Донецької області без повного припинення вогню - ISW02:47 • 11860 перегляди
Публікації
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
07:17 • 538 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 345379 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 299266 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 303040 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 310227 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дитина
Александар Вучич
Едгарс Рінкевичс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Донецька область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 46049 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 39470 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 108907 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 176553 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 253669 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
The New York Times
Fox News
Крилата ракета
Футбол

З'явились умови кремля щодо можливого завершення війни в Україні - Reuters

Київ • УНН

 • 1298 перегляди

росія пропонує заморозити фронт на Запоріжжі та Херсонщині в обмін на контроль над Донеччиною - такі умови стали відомі Reuters від джерел, у контексті тем, які путін та Трамп обговорювали на Алясці.

З'явились умови кремля щодо можливого завершення війни в Україні - Reuters

У москві роблять спроби встановити контроль над Донеччиною в обмін на "замороження лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях". Низку умов для можливого завершення вогню в Україні повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

З'являються нариси пропозиції путіна припинити війну в Україні. За даними Reuters, "росія відмовиться від невеликих територій окупованої України". У свою чергу Київ, за даними джерел агентства, має поступитися частиною своїх східних земель, які зс рф не змогли захопити. Інформація про мирні пропозиції, обговорені президентами рф та США, володимиром путіним і Дональдом Трампом з'явилася на наступний день після зустрічі на саміті в Алясці.

Загалом серед умов фігурують також наступні деталі: 

  • до досягнення всеосяжної угоди припинення вогню не розглядається;
    • з Донецької та Луганської областей України мають бути відведені сили українських оборонців;
      • рф зобов'язується лише "заморозити лінії фронту у Херсонській та Запорізькій";
        • кремль буде згоден повернути Україні ділянки окупованих територій у Сумській та Харківській областях (які порівняно з територією, з якої пропонується відійти, достатньо невеликі);
          • також визнання суверенітету росії над Кримом;
            • обговорення можливих альтернативних гарантій безпеки для України, але з умовою "заборонити вступ до НАТО";
              • також закріплення статусу російської;
                • узгодження умов діяльності Української православної церкви.

                  Доповнення

                  Президент України Володимир Зеленський має вирушити до Вашингтона в понеділок, щоб обговорити з Трампом можливе врегулювання повномасштабної війни, яку росія розпочала у лютому 2022 року.

                  Саміт не зміг забезпечити припинення вогню, - Трамп  це визнав. Втім президент-республіканець, прагнув цього, тож, як зазначив Трамп в інтерв'ю Шону Ганніті з Fox News - "вони з Путіним обговорили передачу земель та гарантії безпеки для України та значною мірою дійшли згоди".

                  Я думаю, що ми досить близькі до угоди. Україна повинна на це погодитися. Можливо, вони скажуть "ні"

                  – сказав Трамп. 

                  The Telegraph: Трамп і путін пропонують Україні "жахливу" угоду, але кращої може не бути17.08.25, 08:28 • 2032 перегляди

                  Ігор Тележніков

                  ВійнаПолітика
                  Володимир Путін
                  Аляска
                  Донецька область
                  Запорізька область
                  Fox News
                  Reuters
                  Вашингтон
                  Дональд Трамп
                  Херсонська область
                  Володимир Зеленський
                  Україна
                  Київ