The Telegraph: Трамп і путін пропонують Україні "жахливу" угоду, але кращої може не бути
Київ • УНН
Дональд Трамп та володимир путін запропонували Україні угоду: віддати Донбас в обмін на мир та гарантії безпеки. Ця пропозиція, хоч і є "жахливою", може бути єдиним варіантом для України.
Президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін запропонували Україні "жахливу" угоду, але кращої вже може не бути. Про це пише The Telegraph, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що після саміту на Алясці Трамп передав Києву вимогу путіна: віддати рештки Донбасу в обмін на мир і гарантії безпеки.
Щоб дати Києву впевненість, Сполучені Штати пропонують гарантії безпеки, які інтерпретуються як ті, що містяться у 5 статті НАТО
Автори називають цю пропозицію "жахливою" та "національною трагедією" для України, адже вона винагороджує путіна і фіксує провал Заходу, який не зміг підтримати Київ належним чином.
Справедливим завершенням війни стала б повна поразка путіна та усунення його від влади у москві. Але ми маємо справу зі світом таким, яким він є, а не таким, яким він має бути. Ця угода, якою б жахливою вона не була, може бути найменш поганим варіантом, що залишився для України та її західних союзників.
Вони додають, що "змістовні гарантії безпеки вимагають не лише залізних обіцянок, а й волі та здатності їх виконувати".
Нагадаємо
Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії заявили, що "залишаються непохитними" у своїй підтримці України та зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення російської агресії проти України. Лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції заявили, що досягнення миру між Україною та росією вимагає припинення вогню та гарантій безпеки для України.
