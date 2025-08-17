$41.450.00
48.440.00
ukenru
16 серпня, 13:32 • 40467 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47 • 78699 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 54432 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 57112 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 52939 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 49031 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 244818 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 212820 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 167527 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 154827 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
The Telegraph: Трамп і путін пропонують Україні "жахливу" угоду, але кращої може не бути

Київ • УНН

 • 586 перегляди

Дональд Трамп та володимир путін запропонували Україні угоду: віддати Донбас в обмін на мир та гарантії безпеки. Ця пропозиція, хоч і є "жахливою", може бути єдиним варіантом для України.

The Telegraph: Трамп і путін пропонують Україні "жахливу" угоду, але кращої може не бути

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін запропонували Україні "жахливу" угоду, але кращої вже може не бути. Про це пише The Telegraph, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що після саміту на Алясці Трамп передав Києву вимогу путіна: віддати рештки Донбасу в обмін на мир і гарантії безпеки.

Щоб дати Києву впевненість, Сполучені Штати пропонують гарантії безпеки, які інтерпретуються як ті, що містяться у 5 статті НАТО

- йдеться у статті.

Автори називають цю пропозицію "жахливою" та "національною трагедією" для України, адже вона винагороджує путіна і фіксує провал Заходу, який не зміг підтримати Київ належним чином.

Справедливим завершенням війни стала б повна поразка путіна та усунення його від влади у москві. Але ми маємо справу зі світом таким, яким він є, а не таким, яким він має бути. Ця угода, якою б жахливою вона не була, може бути найменш поганим варіантом, що залишився для України та її західних союзників.

- резюмують автори.

Вони додають, що "змістовні гарантії безпеки вимагають не лише залізних обіцянок, а й волі та здатності їх виконувати".

Нагадаємо

Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії заявили, що "залишаються непохитними" у своїй підтримці України та зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення російської агресії проти України. Лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції заявили, що досягнення миру між Україною та росією вимагає припинення вогню та гарантій безпеки для України.

Зеленський: Готуємось до зустрічі в понеділок із президентом Трампом16.08.25, 23:35

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Дейлі телеграф
НАТО
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ