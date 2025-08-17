The Telegraph: Трамп і путін пропонують Україні "жахливу" угоду, але кращої може не бути

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін запропонували Україні "жахливу" угоду, але кращої вже може не бути. Про це пише The Telegraph, повідомляє УНН.

Зазначається, що після саміту на Алясці Трамп передав Києву вимогу путіна: віддати рештки Донбасу в обмін на мир і гарантії безпеки.

Автори називають цю пропозицію "жахливою" та "національною трагедією" для України, адже вона винагороджує путіна і фіксує провал Заходу, який не зміг підтримати Київ належним чином.

Справедливим завершенням війни стала б повна поразка путіна та усунення його від влади у москві. Але ми маємо справу зі світом таким, яким він є, а не таким, яким він має бути. Ця угода, якою б жахливою вона не була, може бути найменш поганим варіантом, що залишився для України та її західних союзників.