Зеленський: Готуємось до зустрічі в понеділок із президентом Трампом

Президент Володимир Зеленський підтвердив зустріч у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом у понеділок. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Глава держави також подякував лідерам восьми держав Північної Європи та Балтії за підтримку у питанні припинення російської агресії проти України. Він зазначив, що всі вказані у заяві лідерів пункти "важливі, щоб можна було досягти дійсно сталого та надійного миру".

Бачимо, що росія відкидає численні вимоги щодо припинення вогню і досі не визначила, коли припинить вбивства. Це ускладнює ситуацію. Якщо в них немає волі реалізувати простий наказ на припинення ударів, то може бути потрібно дуже багато зусиль, щоб у росії зʼявилась воля реалізувати значно більше, а саме мирне життя із сусідами протягом десятиліть. Але всі разом працюємо заради миру та безпеки. Припинення вбивств – це ключовий елемент припинення війни - вказав Зеленський.

Також він зазначив, що вже готується до зустрічі в понеділок із президентом США Дональдом Трампом.

"Вдячний за запрошення. Важливо, що всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів, щоб зʼясувати всі деталі та визначити, які кроки необхідні та спрацюють. Ми в Україні вітаємо принципову заяву партнерів з Північної Європи та Балтійських держав. Вдячні за дуже значну допомогу. Єдність усіх зміцнює кожного", - резюмував Президент.

Нагадаємо

Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії заявили, що "залишаються непохитними" у своїй підтримці України та зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення російської агресії проти України. Лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції заявили, що досягнення миру між Україною та росією вимагає припинення вогню та гарантій безпеки для України.

Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп