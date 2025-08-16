Зеленський: Готуємось до зустрічі в понеділок із президентом Трампом

$41.450.00
48.440.00
ukenru
16 серпня, 13:32 • 28881 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47 • 50965 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 41388 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 44920 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 43945 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 46350 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 241543 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 210965 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 165997 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 153596 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.9м/с
60%
747мм
Популярнi новини
У російському Волгограді помітили стовп густого чорного диму в районі НПЗ: що відомоVideo16 серпня, 13:01 • 16843 перегляди
Партизани розвідали інформацію про виробництво ракетних компонентів "Калібр" та "Іскандер" у російській КазаніPhoto16 серпня, 14:03 • 13515 перегляди
Трамп сказав європейським лідерам, що мир може настати швидко, якщо Зеленський віддасть весь Донбас - NYT16 серпня, 14:32 • 13357 перегляди
Київ не розуміє зміну позиції Трампа щодо переговорів: ЗМІ про візит Зеленського до Вашингтона16:26 • 9158 перегляди
Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії заявили, що "залишаються непохитними" у підтримці України17:59 • 13877 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 331077 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 285621 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 290374 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 297981 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 376973 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Дитина
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Вашингтон
Європа
Реклама
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 36848 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 32436 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 102326 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 170114 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 247513 перегляди
Актуальне
The New York Times
Безпілотний літальний апарат
Будівництво
Поїзд
The Guardian

Зеленський: Готуємось до зустрічі в понеділок із президентом Трампом

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Президент Зеленський подякував лідерам Північної Європи та Балтії за підтримку у припиненні агресії рф. Він підтвердив підготовку до зустрічі з президентом США Трампом.

Зеленський: Готуємось до зустрічі в понеділок із президентом Трампом

Президент Володимир Зеленський підтвердив зустріч у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом у понеділок.  Про це повідомляє УНН.

Деталі

Глава держави також подякував лідерам восьми держав Північної Європи та Балтії за підтримку у питанні припинення російської агресії проти України. Він зазначив, що всі вказані у заяві лідерів пункти "важливі, щоб можна було досягти дійсно сталого та надійного миру".

Бачимо, що росія відкидає численні вимоги щодо припинення вогню і досі не визначила, коли припинить вбивства. Це ускладнює ситуацію. Якщо в них немає волі реалізувати простий наказ на припинення ударів, то може бути потрібно дуже багато зусиль, щоб у росії зʼявилась воля реалізувати значно більше, а саме мирне життя із сусідами протягом десятиліть. Але всі разом працюємо заради миру та безпеки. Припинення вбивств – це ключовий елемент припинення війни

- вказав Зеленський.

Також він зазначив, що вже готується до зустрічі в понеділок із президентом США Дональдом Трампом.

"Вдячний за запрошення. Важливо, що всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів, щоб зʼясувати всі деталі та визначити, які кроки необхідні та спрацюють. Ми в Україні вітаємо принципову заяву партнерів з Північної Європи та Балтійських держав. Вдячні за дуже значну допомогу. Єдність усіх зміцнює кожного", - резюмував Президент.

Нагадаємо

Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії заявили, що "залишаються непохитними" у своїй підтримці України та зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення російської агресії проти України. Лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції заявили, що досягнення миру між Україною та росією вимагає припинення вогню та гарантій безпеки для України.

Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп16.08.25, 11:59 • 43944 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Політика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна