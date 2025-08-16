$41.450.00
16 августа, 13:32 • 28760 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 50718 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 41269 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 44808 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 43864 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 46319 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 241290 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 210817 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 165854 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 153454 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Зеленский: Готовимся к встрече в понедельник с президентом Трампом

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Президент Зеленский поблагодарил лидеров Северной Европы и Балтии за поддержку в прекращении агрессии РФ. Он подтвердил подготовку к встрече с президентом США Трампом.

Зеленский: Готовимся к встрече в понедельник с президентом Трампом

Президент Владимир Зеленский подтвердил встречу в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом в понедельник. Об этом сообщает УНН.

Детали

Глава государства также поблагодарил лидеров восьми государств Северной Европы и Балтии за поддержку в вопросе прекращения российской агрессии против Украины. Он отметил, что все указанные в заявлении лидеров пункты "важны, чтобы можно было достичь действительно устойчивого и надежного мира".

Видим, что Россия отвергает многочисленные требования о прекращении огня и до сих пор не определила, когда прекратит убийства. Это усложняет ситуацию. Если у них нет воли реализовать простой приказ на прекращение ударов, то может потребоваться очень много усилий, чтобы у России появилась воля реализовать значительно больше, а именно мирную жизнь с соседями на протяжении десятилетий. Но все вместе работаем ради мира и безопасности. Прекращение убийств – это ключевой элемент прекращения войны

- указал Зеленский.

Также он отметил, что уже готовится к встрече в понедельник с президентом США Дональдом Трампом.

"Благодарен за приглашение. Важно, что все соглашаются, что нужен разговор именно на уровне лидеров, чтобы выяснить все детали и определить, какие шаги необходимы и сработают. Мы в Украине приветствуем принципиальное заявление партнеров из Северной Европы и Балтийских государств. Благодарны за очень значительную помощь. Единство всех укрепляет каждого", - резюмировал Президент.

Напомним

Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии заявили, что "остаются непоколебимыми" в своей поддержке Украины и усилий президента США Дональда Трампа по прекращению российской агрессии против Украины. Лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции заявили, что достижение мира между Украиной и Россией требует прекращения огня и гарантий безопасности для Украины.

