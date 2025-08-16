Зеленский: Готовимся к встрече в понедельник с президентом Трампом

Президент Владимир Зеленский подтвердил встречу в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом в понедельник. Об этом сообщает УНН.

Детали

Глава государства также поблагодарил лидеров восьми государств Северной Европы и Балтии за поддержку в вопросе прекращения российской агрессии против Украины. Он отметил, что все указанные в заявлении лидеров пункты "важны, чтобы можно было достичь действительно устойчивого и надежного мира".

Видим, что Россия отвергает многочисленные требования о прекращении огня и до сих пор не определила, когда прекратит убийства. Это усложняет ситуацию. Если у них нет воли реализовать простой приказ на прекращение ударов, то может потребоваться очень много усилий, чтобы у России появилась воля реализовать значительно больше, а именно мирную жизнь с соседями на протяжении десятилетий. Но все вместе работаем ради мира и безопасности. Прекращение убийств – это ключевой элемент прекращения войны - указал Зеленский.

Также он отметил, что уже готовится к встрече в понедельник с президентом США Дональдом Трампом.

"Благодарен за приглашение. Важно, что все соглашаются, что нужен разговор именно на уровне лидеров, чтобы выяснить все детали и определить, какие шаги необходимы и сработают. Мы в Украине приветствуем принципиальное заявление партнеров из Северной Европы и Балтийских государств. Благодарны за очень значительную помощь. Единство всех укрепляет каждого", - резюмировал Президент.

Напомним

Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии заявили, что "остаются непоколебимыми" в своей поддержке Украины и усилий президента США Дональда Трампа по прекращению российской агрессии против Украины. Лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции заявили, что достижение мира между Украиной и Россией требует прекращения огня и гарантий безопасности для Украины.

Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп