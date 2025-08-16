Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Овальный кабинет Белого дома в Вашингтоне в понедельник, "если все получится", будет запланирована встреча с главой кремля владимиром путиным, сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social в субботу, пишет УНН.

Замечательный и очень успешный день на Аляске! Встреча с российским президентом владимиром путиным прошла очень хорошо, как и поздний ночной телефонный разговор с Президентом Украины Зеленским и различными европейскими лидерами, включая уважаемого Генерального секретаря НАТО. Все пришли к единому мнению, что лучший способ положить конец ужасной войне между россией и Украиной – это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется - написал Трамп.

Президент Зеленский прибудет в Овальный кабинет Вашингтона в понедельник днем. Если все получится, мы запланируем встречу с президентом путиным. Потенциально, это спасет миллионы человеческих жизней. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу! - сообщил Трамп.

