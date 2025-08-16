$41.450.00
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
07:28 • 19111 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 132921 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 144532 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 103392 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 95970 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 82869 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 125000 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 232086 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 88215 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
"Это не дипломатия, а театр": Шумер о встрече Трампа с путинымVideo16 августа, 01:12 • 38829 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"16 августа, 01:33 • 79407 просмотра
Тысячи иностранных наемников в рядах РФ не могут покинуть фронт после окончания контракта - проект "Хочу жить"03:52 • 26130 просмотра
Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN06:49 • 26126 просмотра
Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина07:47 • 17955 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 232090 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 201683 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 208122 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 221473 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 304382 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Си Цзиньпин
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Вашингтон
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo07:05 • 9642 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 15872 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 133359 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 213198 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 154357 просмотра
Фокс Ньюс
Беспилотный летательный аппарат
The Economist
Нефть
Truth Social

Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп

Киев • УНН

 • 7298 просмотра

Президент Зеленский прибудет в Овальный кабинет в Вашингтоне. Дональд Трамп сообщил о возможной встрече с путиным для мирного соглашения.

Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Овальный кабинет Белого дома в Вашингтоне в понедельник, "если все получится", будет запланирована встреча с главой кремля владимиром путиным, сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social в субботу, пишет УНН.

Замечательный и очень успешный день на Аляске! Встреча с российским президентом владимиром путиным прошла очень хорошо, как и поздний ночной телефонный разговор с Президентом Украины Зеленским и различными европейскими лидерами, включая уважаемого Генерального секретаря НАТО. Все пришли к единому мнению, что лучший способ положить конец ужасной войне между россией и Украиной – это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется

- написал Трамп.

Президент Зеленский прибудет в Овальный кабинет Вашингтона в понедельник днем. Если все получится, мы запланируем встречу с президентом путиным. Потенциально, это спасет миллионы человеческих жизней. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!

- сообщил Трамп.

Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник16.08.25, 10:28 • 19137 просмотров

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Овальный кабинет
Truth Social
Белый дом
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина