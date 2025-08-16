Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп

Президент України Володимир Зеленський прибуде до Овального кабінету у Білому домі у Вашингтоні у понеділок, "якщо все вийде", буде заплановано зустріч з главою кремля володимиром путіним, повідомили президент США Дональд Трамп у Truth Social у суботу, пише УНН.

Чудовий і дуже успішний день на Алясці! Зустріч з російським президентом володимиром путіним пройшла дуже добре, як і пізня нічна телефонна розмова з Президентом України Зеленським та різними європейськими лідерами, включаючи шанованого Генерального секретаря НАТО. Усі прийшли до думки, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між росією та Україною – це перейти безпосередньо до мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто до угоди про припинення вогню, яка часто не виконується - написав Трамп.

Президент Зеленський прибуде до Овального кабінету Вашингтона у понеділок вдень. Якщо все вийде, ми заплануємо зустріч з президентом путіним. Потенційно, це врятує мільйони людських життів. Дякуємо за вашу увагу до цього питання! - повідомив Трамп.

