Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД

$42.150.10
49.490.02
ukenru
12:03 • 744 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 1712 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 4570 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 4202 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 10738 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
06:30 • 18845 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 35241 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 51460 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 77873 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44384 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.7м/с
69%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Всі втомилися від цієї війни": Трамп зробив заяву щодо "мирних переговорів"23 грудня, 02:14 • 29104 перегляди
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень: у Кіберполіції розповіли деталіPhoto23 грудня, 02:50 • 28291 перегляди
Між Віткоффом і Рубіо існує конфлікт у поглядах на завершення війни в Україні - NBC News23 грудня, 04:02 • 28526 перегляди
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури23 грудня, 05:45 • 29317 перегляди
Аварійні відключення світла введено в кількох регіонах на тлі атаки рф - Укренерго23 грудня, 06:07 • 14205 перегляди
Публікації
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto12:03 • 752 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний11:27 • 4584 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 77874 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 57754 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 86213 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Рустем Умєров
Андрій Гнатов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Державний кордон України
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 3052 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video08:10 • 6292 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 20425 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 22864 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 45243 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Золото
Фільм

Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що економіка рф дозволяє виробляти зброю та наймати найманців, що дає змогу кремлю продовжувати війну. Він наголосив, що путін та його еліти не бачать майбутнього росії без України.

Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД

Поки російська економіка дозволяє виробляти зброю, наймати найманців і контрактників - кремль і надалі воюватиме проти України. Економіка дозволяє заробляти на бюджеті його друзям з еліт - це є природою режиму володимира путіна. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

путін та його еліти не бачать майбутнього росії без України та впливу на Європу. Його для них все одно немає, пише Коваленко.

Їх модель існування - не європейська. Це нерозвинені азіати, бо економіки і суспільства розвиненої Азії дуже сучасні. Але росіяни - сировинні придатки не тільки по факту, але й в головах, які хочуть навʼязувати силою свою розруху

 - йдеться в дописі.

За словами начальника ЦПД, росія розглядається не як геополітичний гравець, а як ресурс.

В голові путіна він ділить Європу разом з США і Китаєм. В головах Китаю росія - залежний від них інструмент військової сили, дестабілізатор калібру КНДР на десятиліття. В голові США - росія є територією ресурсів і шалених грошей

 - заявив Коваленко.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що російський диктатор підтвердив намір захопити території, які вважає "історичними землями росії". Йдеться, в першу чергу, про південь і схід України.

Начальник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко заявив, що росію володимира путіна неможливо повернути в цивілізований світ, так само, як неможливо було створити демократію в росії часів її першого президента, бориса єльцина. За його словами, демократія в росії можлива лише за умови розпаду рф як держави.

Євген Устименко

Війна в УкраїніЕкономікаПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Державний бюджет
Війна в Україні
Володимир Путін
Північна Корея
Європа
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна