Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД

Поки російська економіка дозволяє виробляти зброю, наймати найманців і контрактників - кремль і надалі воюватиме проти України. Економіка дозволяє заробляти на бюджеті його друзям з еліт - це є природою режиму володимира путіна. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

путін та його еліти не бачать майбутнього росії без України та впливу на Європу. Його для них все одно немає, пише Коваленко.

Їх модель існування - не європейська. Це нерозвинені азіати, бо економіки і суспільства розвиненої Азії дуже сучасні. Але росіяни - сировинні придатки не тільки по факту, але й в головах, які хочуть навʼязувати силою свою розруху - йдеться в дописі.

За словами начальника ЦПД, росія розглядається не як геополітичний гравець, а як ресурс.

В голові путіна він ділить Європу разом з США і Китаєм. В головах Китаю росія - залежний від них інструмент військової сили, дестабілізатор калібру КНДР на десятиліття. В голові США - росія є територією ресурсів і шалених грошей - заявив Коваленко.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що російський диктатор підтвердив намір захопити території, які вважає "історичними землями росії". Йдеться, в першу чергу, про південь і схід України.

Начальник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко заявив, що росію володимира путіна неможливо повернути в цивілізований світ, так само, як неможливо було створити демократію в росії часів її першого президента, бориса єльцина. За його словами, демократія в росії можлива лише за умови розпаду рф як держави.