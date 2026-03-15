Іран заперечив причетність до атаки на НПЗ Lanaz у північному Іраку
Київ • УНН
Тегеран відкинув звинувачення в ударі по НПЗ Lanaz в Ербілі. Роботу підприємства зупинено через пожежу та необхідність оцінки завданих збитків.
Іран заперечив свою причетність до удару безпілотника по нафтопереробному заводу Lanaz у місті Ербіль на півночі Іраку. Про це повідомило напівофіційне агентство Tasnim із посиланням на неназваного іранського військового посадовця, пише УНН.
Деталі
За його словами, до атаки також не причетні союзні Ірану іракські збройні формування. Тегеран відкинув звинувачення щодо участі в інциденті.
Раніше агентство Reuters повідомило, що нафтопереробний завод Lanaz призупинив роботу після удару безпілотника, який спричинив пожежу на об’єкті. Пожежу довелося гасити рятувальникам.
За інформацією місцевих чиновників, підприємство залишатиметься зупиненим щонайменше до завершення оцінки пошкоджень та перевірки безпеки інфраструктури.
