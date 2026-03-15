Иран отрицает причастность к атаке на НПЗ Lanaz в северном Ираке
Киев • УНН
Тегеран отверг обвинения в ударе по НПЗ Lanaz в Эрбиле. Работа предприятия остановлена из-за пожара и необходимости оценки нанесенного ущерба.
Иран отрицает свою причастность к удару беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу Lanaz в городе Эрбиль на севере Ирака. Об этом сообщило полуофициальное агентство Tasnim со ссылкой на неназванного иранского военного чиновника, пишет УНН.
Подробности
По его словам, к атаке также не причастны союзные Ирану иракские вооруженные формирования. Тегеран отверг обвинения в участии в инциденте.
Ранее агентство Reuters сообщило, что нефтеперерабатывающий завод Lanaz приостановил работу после удара беспилотника, который вызвал пожар на объекте. Пожар пришлось тушить спасателям.
По информации местных чиновников, предприятие будет оставаться остановленным как минимум до завершения оценки повреждений и проверки безопасности инфраструктуры.
