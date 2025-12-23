путіну не цікаві компроміси, поступки з боку України його не зупинять - ексочільник Держдепу США Блінкен
Київ • УНН
Ентоні Блінкен також зазначив, що підхід Дональда Трампа до тиску на Україну є хибним.
російський диктатор володимир путін не зацікавлений у компромісах, а поступки з боку України його не зупинять. Про це в інтерв’ю CNN заявив колишній держсекретар США Ентоні Блінкен, передає УНН.
Деталі
Блінкен заявив, що підхід Дональда Трампа, який передбачає тиск на Україну з метою піти на територіальні поступки, є хибним і не призведе до припинення війни.
За його словами, українців надзвичайно складно змусити добровільно відмовитися від частини території, адже це означає фактичну винагороду росіянам за повномасштабну агресію проти України.
До того ж, навіть масштабні територіальні поступки з українського боку не здатні задовольнити апетити кремля, заявив Блінкен. Він також звернув увагу на попередній досвід переговорів.
Щоразу, коли українці казали: "Гаразд, ми можемо погодитися на частину цього, тепер черга за росією" - росіяни не робили жодного кроку
