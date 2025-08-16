$41.450.00
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 91899 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 116717 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 77801 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 73569 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 67044 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 116210 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 206190 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 86454 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 186425 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок

Київ • УНН

 • 2472 перегляди

Президент Зеленський провів тривалу розмову з Трампом щодо мирних ініціатив. Україна підтримує тристоронню зустріч Україна – Америка – Росія.

Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок

Президент України Володимир Зеленський підтвердив тривалу розмову з президентом США Дональдом Трампом за підсумками саміту на Алясці, вказавши, що Україна підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру і підтримує тристоронню зустріч Україна-США-рф, і що збирається на переговорив з Трампом у Вашингтоні в понеділок, пише УНН.

Деталі

"Тривала, змістовна розмова з Президентом Трампом спочатку один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину – з Президентом Трампом.

Україна знову підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру. Президент Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови. Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації.

Ми підтримуємо пропозицію Президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна – Америка – Росія. Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього.

Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з Президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення.

Важливо, щоб європейці були залучені на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом з Америкою. Ми обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні. Продовжуємо координувати наші позиції з усіма партнерами. Дякую всім, хто допомагає!" - написав Президент України Володимир Зеленський у соцмережах.

Доповнюється...

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна