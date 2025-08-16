Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN

Президент США Дональд Трамп мав довгу розмову з Президентом України Володимиром Зеленським на зворотному рейсі з Аляски, де відбувся його саміт з главою кремля володимиром путіним, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Трамп, як вказано, прибув на об'єднану військову базу Ендрюс у Меріленді одразу після 2:00 EDT (09:00 за Києвом) після завершення саміту з путіним.

За словами прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт, президент США "провів більшу частину шестигодинного польоту розмовляючи по телефону".

"Після телефонної розмови із Зеленським Трамп поговорив з НАТО", сказала вона.

Офіс Зеленського підтвердив, що він розмовляв з Трампом у суботу вранці.

Доповнення

Під час спільної пресконференції з путіним, після їхньої 2,5-годинної зустрічі, Трамп пообіцяв провести телефонні розмови як із Зеленським, так і з представниками НАТО. "Я, звичайно, зателефоную нашому президенту Зеленському та розповім йому про сьогоднішню зустріч", - сказав Трамп під час пресконференції.