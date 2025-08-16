$41.450.06
15 серпня, 23:06 • 79912 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 103376 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 68534 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 64692 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 59957 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 112751 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 196646 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 85840 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 178640 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 57200 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN

Київ • УНН

 • 2350 перегляди

Дональд Трамп та Володимир Зеленський провели тривалу розмову на зворотному рейсі з Аляски. Білий дім підтвердив факт перемовин.

Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN

Президент США Дональд Трамп мав довгу розмову з Президентом України Володимиром Зеленським на зворотному рейсі з Аляски, де відбувся його саміт з главою кремля володимиром путіним, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Трамп, як вказано, прибув на об'єднану військову базу Ендрюс у Меріленді одразу після 2:00 EDT (09:00 за Києвом) після завершення саміту з путіним.

За словами прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт, президент США "провів більшу частину шестигодинного польоту розмовляючи по телефону".

"Після телефонної розмови із Зеленським Трамп поговорив з НАТО", сказала вона.

Офіс Зеленського підтвердив, що він розмовляв з Трампом у суботу вранці.

Доповнення

Під час спільної пресконференції з путіним, після їхньої 2,5-годинної зустрічі, Трамп пообіцяв провести телефонні розмови як із Зеленським, так і з представниками НАТО. "Я, звичайно, зателефоную нашому президенту Зеленському та розповім йому про сьогоднішню зустріч", - сказав Трамп під час пресконференції.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський