Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN

Президент США Дональд Трамп провел долгий разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским на обратном рейсе с Аляски, где состоялся его саммит с главой кремля владимиром путиным, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Трамп, как указано, прибыл на объединенную военную базу Эндрюс в Мэриленде сразу после 2:00 EDT (09:00 по Киеву) после завершения саммита с путиным.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, президент США "провел большую часть шестичасового полета, разговаривая по телефону".

"После телефонного разговора с Зеленским Трамп поговорил с НАТО", - сказала она.

Офис Зеленского подтвердил, что он разговаривал с Трампом в субботу утром.

Дополнение

Во время совместной пресс-конференции с путиным, после их 2,5-часовой встречи, Трамп пообещал провести телефонные разговоры как с Зеленским, так и с представителями НАТО. "Я, конечно, позвоню нашему президенту Зеленскому и расскажу ему о сегодняшней встрече", - сказал Трамп во время пресс-конференции.