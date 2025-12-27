Зеленский: россия не остановится на Украине, несмотря на любые договоры
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что россия демонстрирует желание продолжать войну и не остановится, несмотря на любые договоры. Для Украины мир является приоритетом, но для этого нужна поддержка мира.
Украина не начинала эту войну, она хочет мира. Но россия демонстрирует желание продолжать войну. И она не остановится, несмотря на любые договоры, любые красноречивые их месседжи. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Для Украины мир является приоритетом, но для этого нужно быть сильными за столом переговоров. Чтобы быть сильными, Украине нужна поддержка мира - Европы и Соединенных Штатов Америки, заявил Президент.
ПВО - сейчас недостаточно, оружие - сейчас недостаточно, деньги - слава богу, сейчас есть европейское решение, но, честно говоря, постоянный есть дефицит денег, в частности, на производство оружия и, самое главное, дронов
Если Украина, США и страны Европы будут на одной стороне, это поможет остановить российского диктатора владимира путина. Но если США или Европа будут на другой стороне баррикад, войну это не остановит, отметил Зеленский.
Здесь нет больше вариантов. И это риск для всех стран мира. Потому что россия не остановится, несмотря на любые договоры, любые красноречивые их месседжи. Они не остановятся на Украине
Напомним
российский диктатор владимир путин заявил, что "будет решать вопрос военным путем, если Украина не стремится к миру". Как отметили западные аналитики, он не собирается отказываться от идеи территориальных захватов в Украине, его претензии выходят далеко за пределы уже оккупированных регионов.
В то же время Европа и США готовятся к сюрпризам после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.