Зеленский: россия не остановится на Украине, несмотря на любые договоры

17:54
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
15:52
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
15:21
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"
13:53
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧСPhoto27 декабря, 11:05 • 15932 просмотра
В Киеве возобновили движение поездов по всей "красной" линии метро - КГГА27 декабря, 12:50 • 6102 просмотра
Правоохранители не проводят обыски у нардепа Корявченкова - НАБУ27 декабря, 12:58 • 4646 просмотра
Атака рф на Киев 27 декабря: число пострадавших возросло до 30 человек, один человек погиб27 декабря, 13:13 • 12564 просмотра
Мужчина умер в Белгород-Днестровском ТЦК в Одесской области: детали13:39 • 7110 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"15:21 • 12646 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 44055 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 88857 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 38618 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 11:18 • 68047 просмотра
УНН Lite
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 16124 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 44055 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 19104 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 18526 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 20128 просмотра
Зеленский: россия не остановится на Украине, несмотря на любые договоры

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что россия демонстрирует желание продолжать войну и не остановится, несмотря на любые договоры. Для Украины мир является приоритетом, но для этого нужна поддержка мира.

Зеленский: россия не остановится на Украине, несмотря на любые договоры

Украина не начинала эту войну, она хочет мира. Но россия демонстрирует желание продолжать войну. И она не остановится, несмотря на любые договоры, любые красноречивые их месседжи. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Для Украины мир является приоритетом, но для этого нужно быть сильными за столом переговоров. Чтобы быть сильными, Украине нужна поддержка мира - Европы и Соединенных Штатов Америки, заявил Президент.

ПВО - сейчас недостаточно, оружие - сейчас недостаточно, деньги - слава богу, сейчас есть европейское решение, но, честно говоря, постоянный есть дефицит денег, в частности, на производство оружия и, самое главное, дронов

 - говорится в сообщении главы государства.

Если Украина, США и страны Европы будут на одной стороне, это поможет остановить российского диктатора владимира путина. Но если США или Европа будут на другой стороне баррикад, войну это не остановит, отметил Зеленский.

Здесь нет больше вариантов. И это риск для всех стран мира. Потому что россия не остановится, несмотря на любые договоры, любые красноречивые их месседжи. Они не остановятся на Украине

- резюмировал Президент Украины.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил, что "будет решать вопрос военным путем, если Украина не стремится к миру". Как отметили западные аналитики, он не собирается отказываться от идеи территориальных захватов в Украине, его претензии выходят далеко за пределы уже оккупированных регионов.

В то же время Европа и США готовятся к сюрпризам после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Евгений Устименко

