07:28 • 970 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 88105 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 112757 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 75051 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 70935 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 65090 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 115255 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 203504 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 86308 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 184214 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник

Киев • УНН

 • 998 просмотра

Президент Зеленский провел длительный разговор с Трампом относительно мирных инициатив. Украина поддерживает трехстороннюю встречу Украина – Америка – Россия.

Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил длительный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске, указав, что Украина подтверждает готовность максимально продуктивно работать ради мира и поддерживает трехстороннюю встречу Украина-США-РФ, и что он собирается на переговоры с Трампом в Вашингтоне в понедельник, пишет УНН.

Подробности

"Длительный, содержательный разговор с Президентом Трампом сначала один на один, а затем также с участием европейских лидеров. В общей сложности говорили более полутора часов, примерно час – с Президентом Трампом.

Украина вновь подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора. Важно, что сила Америки влияет на развитие ситуации.

Мы поддерживаем предложение Президента Трампа относительно трехсторонней встречи Украина – Америка – Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого.

Все детали по завершению убийств, по завершению войны собираюсь обсудить с Президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение.

Важно, чтобы европейцы были вовлечены на всех этапах ради надежного гарантирования безопасности вместе с Америкой. Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны относительно участия в гарантировании безопасности Украине. Продолжаем координировать наши позиции со всеми партнерами. Спасибо всем, кто помогает!" - написал Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

Дополняется...

Юлия Шрамко

