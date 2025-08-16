Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил длительный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске, указав, что Украина подтверждает готовность максимально продуктивно работать ради мира и поддерживает трехстороннюю встречу Украина-США-РФ, и что он собирается на переговоры с Трампом в Вашингтоне в понедельник, пишет УНН.

Подробности

"Длительный, содержательный разговор с Президентом Трампом сначала один на один, а затем также с участием европейских лидеров. В общей сложности говорили более полутора часов, примерно час – с Президентом Трампом.

Украина вновь подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора. Важно, что сила Америки влияет на развитие ситуации.

Мы поддерживаем предложение Президента Трампа относительно трехсторонней встречи Украина – Америка – Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого.

Все детали по завершению убийств, по завершению войны собираюсь обсудить с Президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение.

Важно, чтобы европейцы были вовлечены на всех этапах ради надежного гарантирования безопасности вместе с Америкой. Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны относительно участия в гарантировании безопасности Украине. Продолжаем координировать наши позиции со всеми партнерами. Спасибо всем, кто помогает!" - написал Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

Дополняется...